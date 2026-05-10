Les Wizards récupèrent le premier choix de la Draft 2026 !

Ancien premier choix de Draft, John Wall a porté chance à son ancienne franchise puisque les Wizards ont obtenu le premier choix de la cuvée 2026, devant le Jazz, les Grizzlies et les Bulls !

Après avoir enregistré l’arrivée de Trae Young et Anthony Davis en cours de saison, la franchise de la capitale va pouvoir se renforcer avec un nouveau jeune talent : Darryn Peterson, AJ Dybantsa ou bien Cameron Boozer…

Les grands perdants de la soirée sont les Pacers, qui ont carrément perdu leur choix de Draft, qui file aux Clippers.

En effet, ils avaient tenté un pari lors de l’échange pour Ivica Zubac, en ne protégeant leur choix que pour les quatre premières places. Finalement, il est tombé en cinquième position et part donc pour Los Angeles.

Les Bulls et les Grizzlies ont eux fait un bond dans le Top 4 qui devrait bien les aider pour leur reconstruction.

Draft 2026 | Les résultats de la « lottery »

1. Washington Wizards

2. Utah Jazz

3. Memphis Grizzlies

4. Chicago Bulls

5. Los Angeles Clippers

6. Brooklyn Nets

7. Sacramento Kings

8. Atlanta Hawks

9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

12. Oklahoma City Thunder (via LA Clippers)

13. Miami Heat

14. Charlotte Hornets