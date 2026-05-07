Les Pacers ne regrettent pas d’être allés chercher Ivica Zubac

Le grand rendez-vous des équipes éliminées en saison régulière a lieu ce dimanche et la « lottery » nous révélera notamment si les Pacers sélectionneront ou non dans le Top 4 en juin prochain.

Assurés du Top 6, ils ont actuellement 14% de chances de sélectionner en première position (tout comme les Wizards et les Nets) et 52.1% de chances de sélectionner dans le Top 4. À l’inverse, ils ont donc 47.9% de sélectionner en dehors du Top 4, et dans ce cas, leur choix de Draft finira entre les mains des Clippers.

Les deux franchises s’étaient mises d’accord là-dessus en février, lors du transfert d’Ivica Zubac : « Quand on a fait le transfert, nous savions qu’il y avait une part de risque, comme pour n’importe quel autre transfert », a tenu à rappeler Chad Buchanan, le GM des Pacers. « Nous avons étudié l’aspect financier de la chose, nous avons étudié le scénario où on gardait notre choix et celui où on le perdait, et nous avons estimé que chaque scénario nous offrait l’opportunité de renforcer notre équipe en vue de la saison prochaine. Nous ne voulons pas rester sur le côté à regarder les autres équipes se battre pour le trophée et nous pensons que la nôtre a prouvé, ces deux dernières années, qu’elle pouvait faire partie des meilleures quand elle est en bonne santé. Donc ce serait une honte de ne pas essayer de la mettre dans la meilleure position pour aller chercher quelque chose. »

Ne pas jurer que par la Draft

En quête d’un pivot depuis le départ de Myles Turner, Indiana s’est jeté sur Ivica Zubac (14.1 points, 10.6 rebonds, 2.2 passes) une fois que celui-ci a été rendu disponible. Et c’est tout sauf un regret dans les bureaux d’Indy.

« Tout ce qui compte, c’est qu’Ivica est un excellent joueur », a déclaré Chad Buchanan. « Nous croyons énormément en lui, nous en sommes fans depuis longtemps. Cette équipe a montré qu’elle était capable de réaliser des choses très spéciales, mais il nous manquait un pivot titulaire capable de nous garder parmi les meilleures équipes de la ligue. Nous le devions à ce groupe, à nos fans et à notre communauté. Nous leur devions d’être en position de reproduire nos performances des deux dernières années. »

« Préparé pour n’importe quel scénario » et « prêt à tout considérer » dans les prochaines semaines, comme un transfert de son choix de Draft s’il venait à être conservé, Chad Buchanan dit toutefois ne pas tout miser sur le fait de sélectionner dans le Top 4 de la Draft 2026.

« Si nous devions perdre notre choix de Draft, il y aura d’autres options pour améliorer l’équipe via la free agency ou via des transferts », a expliqué le dirigeant. « Nous pensons qu’il y a un moyen de renforcer l’équipe, peu importe l’issue du tirage. Nous ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier en nous disant que si ce choix n’est pas là, c’est la fin du monde. Parce que ce n’est pas le cas. »

Pour l’heure, les Pacers et leur GM estiment déjà avoir « besoin de scoring en sortie de banc » et de renfort à l’aile et à l’intérieur, après les départs de Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson. Reste à savoir comment ils combleront le vide laissé par les désormais joueurs des Clippers, alors que leur marge de manœuvre sera réduite financièrement.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 IND 5 23:36 47.2 80.0 2.8 4.4 7.2 1.8 1.6 0.4 0.8 0.8 11.6 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.