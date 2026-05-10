AJ Dybantsa ne s’inquiète pas d’atterrir dans un petit marché

Où va être drafté AJ Dybantsa ? La « lottery » de ce soir devrait permettre d’y voir plus clair, alors que l’ailier de BYU est annoncé comme l’un des très gros poissons de la Draft 2026.

Alors qu’Indiana, Washington et Brooklyn ont mathématiquement le plus de chances de décrocher le gros lot, l’ailier a rappelé qu’il n’était pas effrayé à l’idée de débuter dans ce qu’on appelle un « petit marché » en NBA.

« Naturellement, vu que je suis de Brockton (dans le Massachusetts), je ne viens pas vraiment d’un gros marché », a-t-il notamment déclaré. « J’ai tracé ma propre voie et bâti mon entourage. Mes parents ont fait un excellent travail pour me mettre en avant. Je suis donc dans la lumière depuis longtemps. »

L’exemple BYU

On pourrait croire au discours pré-Draft habituel, même si le parcours d’AJ Dybantsa parle pour lui. Ce dernier a en effet été habitué à attirer la lumière, loin des circuits les plus évidents, depuis ses débuts à Brockton, avant de passer par les prep schools de Napa (Californie) et Hurricane (Utah), puis d’arriver à l’université de Brigham Young. À chaque fois, il a réussi à attirer tous les regards, se classant parmi les meilleurs prospects du pays.

Son choix d’opter pour BYU au détriment d’universités plus prestigieuses comme Kansas ou North Carolina a pu interpeller. Mais comme depuis ses débuts, il a su mettre tout le monde d’accord, tournant notamment à 25.5 points, 6.8 rebonds et 3.7 passes décisives avec les Cougars cette saison.

« Quand il a fallu choisir BYU, je voulais simplement tracer ma propre voie, et j’ai pensé que BYU était le choix idéal tant au niveau du coaching que pour m’aider à devenir une meilleure personne et un meilleur joueur », a-t-il ajouté. « La taille du marché n’était pas vraiment un critère déterminant. Tout ce qui peut découler de ça, en termes de marketing, viendra si je donne le meilleur de moi-même sur le terrain. »

Pourquoi changer de ligne de conduite à l’approche du grand saut en NBA ? S’il est bon, AJ Dybantsa retrouvera la lumière, que ce soit à Indiana, Sacramento, Memphis, ou au sein d’un marché plus attractif.