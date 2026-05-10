Le grand soir de la « lottery » : qui va succéder aux Mavericks pour le premier choix ?

Un an après le coup de tonnerre des Mavericks, qui avaient décroché le premier choix de la Draft 2025 avec seulement 2% de chances, est-ce que la lottery (ou « loterie ») 2026 va nous réserver une nouvelle grosse surprise ?

Trois franchises partent ex æquo en tête des probabilités, avec chacune 14 % de chances de mettre la main sur le premier choix : les Wizards, les Pacers et les Nets. Détail croustillant côté Dallas, le duo Rolando Blackman – Matt Riccardi, porte-bonheur improbable de l’an passé, est de nouveau du voyage.

OÙ ET QUAND ?

Comme chaque année, le vrai tirage au sort se déroule à huis clos, dans une pièce séparée à Chicago, juste avant la cérémonie télévisée. Des officiels NBA, des représentants des franchises concernées et plusieurs médias sélectionnés y assistent, tandis que les représentants installés sur le plateau découvrent l’ordre en direct, au moment de l’ouverture des enveloppes par Mark Tatum. La cérémonie publique, elle, est programmée ce dimanche 10 mai et débutera à 21h00 (heure française) juste avant le Game 4 entre Sixers et Knicks. À suivre sur beIN Sports.

QUI PARTICIPE À LA LOTTERY ?

En théorie, la « lottery » rassemble les 14 franchises non qualifiées en playoffs (« play-in » inclus). Leurs chances dépendent du bilan en saison régulière : plus une équipe a perdu de matchs, plus elle a de chances de récupérer le premier choix. Cette saison, plusieurs franchises ont été sanctionnées pour avoir mis au repos des joueurs majeurs, et ainsi fait le minimum pour gagner des rencontres. C’est ce qu’on appelle le « tanking », et la « lottery » évoluera à partir de la saison prochaine pour contrer cette recherche de la défaite.

Au final, voici l’ordre des « lottery team », qui va du pire au meilleur bilan : Washington, Indiana, Brooklyn, Utah, Sacramento, Memphis, New Orleans (choix détenu par Atlanta), Dallas, Chicago, Milwaukee, Golden State, LA Clippers (choix détenu par Oklahoma City), Miami, Charlotte.

QUEL EST LE RÈGLEMENT ?

Le règlement n’a pas bougé depuis la réforme de 2019, pensée pour décourager le « tanking » :

Les trois plus mauvais bilans sont à égalité avec 14 % de chances de décrocher le premier choix, contre 25 % pour le seul pire bilan jusqu’en 2018

sont à égalité avec de chances de décrocher le premier choix, contre 25 % pour le seul pire bilan jusqu’en 2018 Quatre choix (et non plus trois) sont déterminés par le tirage au sort. Conséquence : la pire équipe de la saison régulière peut, en théorie, ne récupérer que le 5e choix . Cette saison, c’est Washington qui occupe la position la plus exposée à ce coup du sort

. Cette saison, c’est Washington qui occupe la position la plus exposée à ce coup du sort En cas d’égalité au classement, les équipes concernées se partagent les combinaisons de balles ; ici, Utah et Sacramento se partagent les 4e et 5e pires bilans, ce qui leur donne 11.5 % chacune de récupérer le « top pick »

COMMENT SE DÉROULE LE TIRAGE AU SORT ?

La NBA utilise 14 balles de ping-pong, numérotées de 1 à 14, placées dans une machine façon Loto. Mille combinaisons à quatre balles sont possibles (l’ordre n’est pas pris en compte) et sont réparties entre les équipes selon leur « seed » : 140 combinaisons pour chacun des trois pires bilans, jusqu’à seulement 5 pour Charlotte.

On tire d’abord la combinaison qui détermine le n°1, puis on remet les balles dans la machine pour les choix 2, 3 et 4. Si une combinaison déjà attribuée ressort, on la rejoue.

Seuls les quatre premiers choix passent par la machine : les places 5 à 14 sont ensuite attribuées dans l’ordre inverse du classement régulier, en sautant les équipes déjà tirées.

QUELLES SONT LES CHANCES DE CHAQUE FRANCHISE DE CHOISIR EN PREMIER ?

Voici le détail des probabilités (en %) pour chaque équipe, avec le choix moyen attendu et le statut du choix.

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Moy. 1 Washington Wizards 14.0 13.4 12.7 12.0 47.9 3.7 2 Indiana Pacers 14.0 13.4 12.7 12.0 27.8 20.1 3.9 3 Brooklyn Nets 14.0 13.4 12.7 12.0 14.8 26.0 7.0 4.1 4 Utah Jazz 11.5 11.4 11.2 11.0 7.5 27.1 17.9 2.4 4.6 5 Sacramento Kings 11.5 11.4 11.2 11.0 2.0 18.2 25.5 8.5 0.6 4.8 6 Memphis Grizzlies 9.0 9.2 9.4 9.6 8.6 29.7 20.6 3.7 0.2 5.5 7 New Orleans 6.8 7.1 7.5 7.9 19.8 35.6 13.8 1.4 >0.0 6.4 8 Dallas Mavericks 6.7 7.0 7.4 7.8 32.9 31.1 6.6 0.4 >0.0 6.9 9 Chicago Bulls 4.5 4.8 5.2 5.7 50.8 25.9 3.0 0.1 >0.0 8.0 10 Milwaukee Bucks 3.0 3.3 3.6 4.0 65.9 19.0 1.2 >0.0 >0.0 9.2 11 Golden State Warriors 2.0 2.2 2.4 2.8 77.6 12.6 0.4 >0.0 10.3 12 LA Clippers → OKC 1.5 1.7 1.9 2.1 86.1 6.7 0.1 11.4 13 Miami Heat 1.0 1.1 1.2 1.4 92.9 2.3 12.5 14 Charlotte Hornets 0.5 0.6 0.6 0.7 97.6 13.7 Le choix des Pacers ira aux Clippers s’il finit à la 5e ou à la 6e place

Le choix des Clippers va au Thunder

Les Hawks récupèrent le meilleur choix entre celui des Pelicans et des Bucks, Milwaukee finissant avec le moins intéressant des deux

QUELS SONT LES REPRÉSENTANTS DES FRANCHISES ?

Comme chaque année, deux personnes par franchise seront sur place pour suivre le tirage au sort. Il y une présence symbolique sur le plateau télévisé, et une dans la salle de tirage à huis clos.

Voici les personnalités qui seront là pour porter bonheur à leur franchise :

Washington Wizards : John Wall

Indiana Pacers : T.J. McConnell

Brooklyn Nets : Vince Carter

Utah Jazz : Keyonte George

Sacramento Kings : Scott Perry, GM

Memphis Grizzlies : Tayshaun Prince, vice-président

Atlanta Hawks : Onsi Saleh, GM

Dallas Mavericks : Rolando Blackman

Chicago Bulls : Toni Kukoc

Milwaukee Bucks : Mallory Edens, fille d’un copropriétaire

Golden State Warriors : Larry Harris, assistant GM

Oklahoma City Thunder : Nick Collison, assistant GM

Miami Heat : Alonzo Mourning

Charlotte Hornets : Kon Knueppel