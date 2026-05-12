Les membres de la Draft 2026 veulent marquer l’histoire

Un tandem Dybantsa – Peterson de très haut niveau pour se disputer le premier choix, un des meilleurs joueurs NCAA de ces dernières années avec Cam Boozer, une kyrielle de « guards » capables de rapidement s’imposer… La Draft 2026 recèle de nombreux talents. Et ses acteurs majeurs semblent en avoir bien conscience.

Réunis à Chicago pour la « lottery », les principaux prospects de cette cuvée ont évoqué leurs espoirs pour cette nouvelle génération de joueurs, qui sera appelée par Adam Silver et Mark Tatum les 23 et 24 juin prochains.

Pas de doute : cette promotion a confiance en elle. « Comme j’en fais partie, je vais vous dire que nous sommes une des meilleures cuvées », assume A.J. Dybantsa, candidat au premier choix et possible futur joueur des Wizards. Impressionnant avec BYU, l’ailier est convaincu de faire partie d’une cuvée spéciale, au-delà de son cas personnel.

« Nous verrons comment cela se passe et comment nos carrières évoluent, mais si vous me le demandez, je pense que nous sommes une des meilleures classes de Draft. »

Combien de futurs All-Stars dans le lot ?

Candidat au podium, Caleb Wilson va plus loin. « J’ai le sentiment qu’elle peut être la meilleure de tous les temps », avance l’intérieur de North Carolina. « Nous avons une Draft profonde, et j’ai le sentiment que tout le monde veut jouer dur et prouver sa valeur. Ce n’est qu’une question de temps avant que nous puissions le faire. »

Avant de penser à la Summer League et à la reprise, reste à connaître la hiérarchie de cette promotion, et qui évoluera sous quelles couleurs. Le Top 4 semble s’être détaché. Derrière, ils sont encore nombreux à pouvoir grimper dans la hiérarchie, ou à s’installer autour de la cinquième place.

« Beaucoup de gens disent que nous sommes la meilleure promotion des dix dernières années », rappelle le « guard » de Kansas, Darryn Peterson. « Nous allons faire de notre mieux pour y parvenir. »

Reste que les grandes cuvées se jugent évidemment sur la durée, et pas sur les promesses pré-Draft. Depuis 2016, deux promotions seulement, celles de 2016 et 2017, ont compté six joueurs ensuite devenus All-Stars. Un total que peut légitimement viser cette cuvée 2026, voire dépasser tant son Top 8 semble, sur le papier, d’une rare densité.