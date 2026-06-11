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AJ Dybantsa va rencontrer les Wizards cette semaine

Publié le 11/06/2026 à 12:30 Twitter Facebook

NBA – Favori pour être appelé en premier choix par les Wizards d’ici deux semaines, AJ Dybantsa doit rencontrer sa potentielle future équipe dans les prochains jours.

AJ DybantsaActuellement présent à New York pour y jouer les correspondants lors des Finals entre les Knicks et les Spurs, au point de poser une question à Victor Wembanyama avant le Game 4, AJ Dybantsa se prépare surtout à ce qui l’attend dans moins de deux semaines : la Draft 2026.

L’ailier de 19 ans pourrait ainsi bien être appelé en premier par Adam Silver le 23 juin prochain. Invité dans la « Green Room », il devrait justement rencontrer ses (probables) futurs dirigeants, puisque The Athletic indique qu’un entretien avec les Wizards est prévu dans les jours à venir. Il pourrait même avoir lieu dès ce jeudi.

Désireux d’être le « first pick » de cette année devant Darryn Peterson ou Cameron Boozer, AJ Dybantsa possède le potentiel pour devenir un joueur marquant de sa génération et il sort d’une saison aboutie individuellement, du côté de BYU (25.5 points, 6.8 rebonds, 3.7 passes et 1.1 interception). À l’aile, il devrait bien correspondre aux besoins de Washington, où l’apport au scoring s’annonçait encore faible autour de Trae Young, Anthony Davis ou Alex Sarr.

À noter que Caleb Wilson aurait déjà rencontré les dirigeants des Wizards, sans pour autant effectuer de « workout » pour la franchise de la capitale.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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