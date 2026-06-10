Draft 2026 | Les 14 premiers invités de la « Green Room » dévoilés

La NBA a lancé les premières invitations pour la « Green Room » de la Draft 2026. Selon ESPN, quatorze prospects ont été conviés à rejoindre l’espace réservé aux joueurs attendus parmi les premiers choix de la cuvée, et on y retrouve évidemment AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou encore Cameron Boozer.

Comme chaque année, la « Green Room » accueille les talents les plus cotés de la Draft, installés aux premières loges avec leurs familles pour vivre en direct l’annonce de leur sélection. Une invitation ne garantit pas un choix au premier tour, mais elle reste un excellent indicateur de la cote d’un joueur auprès des franchises.

Pour établir cette liste, la NBA consulte l’ensemble des équipes et leur demande d’identifier les 25 joueurs qu’elles estiment les plus susceptibles d’être sélectionnés en premier. Les invitations sont ensuite envoyées en plusieurs vagues au fil des semaines précédant la Draft.

Les 14 premiers invités

AJ Dybantsa (BYU)

Darryn Peterson (Kansas)

Cameron Boozer (Duke)

Caleb Wilson (North Carolina)

Keaton Wagler (Illinois)

Darius Acuff (Arkansas)

Mikel Brown (Louisville)

Kingston Flemings (Houston)

Nate Ament (Tennessee)

Aday Mara (Michigan)

Brayden Burries (Arizona)

Karim Lopez (Mexique)

Labaron Philon (Alabama)

Christian Anderson (Texas Tech)

Cette première liste confirme la forte présence des universités de renom, avec Duke, Kansas, North Carolina ou encore Arkansas bien représentées. Très faible cette année, le contingent international n’est toutefois pas oublié avec l’Espagnol Aday Mara et le Mexicain Karim Lopez, deux prospects dont la cote continue de grimper à l’approche de la Draft. Pour les Français, ce sera une saison blanche.

Yaxel Lendeborg et Morez Johnson pas encore invités

Deux joueurs très bien classés dans la « Mock Draft » d’ESPN manquent encore à l’appel : Yaxel Lendeborg et Morez Johnson. Respectivement classés 12e et 14e, les deux anciens coéquipiers d’Aday Mara à Michigan devraient néanmoins recevoir leur invitation lors des prochaines vagues.

La NBA procède généralement à plusieurs séries d’invitations afin d’ajuster sa liste aux dernières tendances observées dans les « Mock Draft » et auprès des franchises. Lors de la Draft 2025, les 24 joueurs invités pour la première soirée avaient tous été sélectionnés au premier tour.