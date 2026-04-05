Cameron Boozer collectionne les récompenses

Comme Cooper Flagg la saison passée, Cameron Boozer ne sera pas champion NCAA, mais en revanche, il rafle un maximum de récompenses individuelles. Après le trophée de joueur de l’année décerné par The Associated Press, mais aussi ceux décernés par NABC, CBS Sports ou encore l’USBWA, l’ailier-fort de Duke enchaîne avec le prestigieux Naismith College Player of the Year, et il imite ainsi Flagg qui avait remporté les deux plus hautes récompenses individuelles.

« Je suis extrêmement honoré de recevoir le trophée Naismith du joueur de l’année », a réagi Cameron Boozer. « Quand on pense à l’histoire de ce prix et à tous les grands joueurs qui ont été récompensés avant, ça remet vraiment les choses en perspective. C’est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Ce sport m’a tellement apporté, et j’ai eu la chance d’être entouré de coéquipiers, d’entraîneurs incroyables et d’une famille qui m’a soutenu à chaque étape. Ils m’ont défié, ils ont cru en moi et m’ont aidé à grandir, non seulement comme joueur, mais aussi comme personne. Je sais qu’il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et cette distinction me motive simplement à continuer de travailler et à tout faire pour progresser chaque jour. »

Freshman, le fils de Carlos Boozer a tourné à 22.5 points, 10.2 rebonds et 4.1 passes de moyenne avec des pourcentages plus que corrects : 56% au tir, 39% à 3-points et 79% aux lancers-francs. Aucun freshman depuis Larry Bird n’avait affiché de telles stats ! Dans le Top 15 des meilleurs marqueurs et rebondeurs de la NCAA, Boozer a aussi remporté à l’unanimité les trophées de ACC Player of the Year et de Freshman of the Year.

Pour réaliser le grand chelem, il lui faudra attendre le 10 avril, date de la remise du John Wooden Award, remporté par… Cooper Flagg en 2025. Boozer est nommé avec Darius Acuff Jr., AJ Dybantsa, Yaxel Lendeborg, et Braden Smith.