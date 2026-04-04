NCAA | Comme Cooper Flagg, Cameron Boozer nommé joueur de l’année

L’improbable fin de match et la folle défaite de Duke contre UConn lors du tournoi NCAA ne doivent pas faire oublier l’impressionnante saison de la star locale, Cameron Boozer. L’ailier a en effet réussi une grosse campagne universitaire, désormais récompensée par le trophée de joueur de l’année selon les journalistes de The Associated Press.

Sur les 61 votes exprimés, 59 ont été pour le fils de Carlos Boozer. Les deux derniers sont allés à AJ Dybantsa, avec lequel il est dans le meilleur cinq de la saison 2025/26. Il faut dire qu’avec 22.5 points, 10.2 rebonds et 4.1 passes de moyenne, plus 55% de réussite au shoot et 39% à 3-pts, Cameron Boozer a réalisé une excellente première saison universitaire.

Il succède ainsi à un autre joueur des Blue Devils, Cooper Flagg, sacré en 2025, et devient le neuvième joueur de cette prestigieuse université nommé « Player of the Year ». « On a de la chance d’avoir eu deux des meilleurs débutants de l’histoire deux années de suite », se réjouit son entraîneur Chris Carrawell.

L’intérieur devient également le cinquième « freshman » – joueur de première année – sacré après Flagg justement, et aussi Zion Williamson en 2019 (déjà avec Duke), Anthony Davis (2012) et Kevin Durant (2007). Sacrée liste puisque, à chaque fois, le principal intéressé a ensuite été drafté à la première ou la deuxième position.

« Je suis déjà reconnaissant d’être dans ces discussions autour de la NBA. Beaucoup de personnes rêvent d’être à ma place », confie celui qui évoluera en NBA la saison prochaine. « Si vous voulez gagner, vous prenez Cameron. Les GM qui ne le choisiront pas le regretteront encore dans quinze ans », n’a pas hésité à déclarer son père, Carlos Boozer, très récemment.