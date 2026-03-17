NCAA : Cameron Boozer et AJ Dybantsa dans le cinq de l’année

Cameron Boozer continue d’empiler les distinctions. L’intérieur de Duke a en effet été élu à l’unanimité dans la First Team de l’Associated Press, qui récompense les meilleurs joueurs universitaires de la saison, avec 61 voix possibles. Il succède à Cooper Flagg, autre freshman de Duke également choisi à l’unanimité l’an passé.

Au-delà du fils de Carlos Boozer, AJ Dybantsa, l’ailier de BYU, et Darius Acuff Jr, le meneur d’Arkansas, complètent la première équipe pour leur première campagne NCAA, avec respectivement 57 et 47 votes. Cela fait donc trois freshmen dans le cinq majeur de l’AP, ce qui reste exceptionnel. Yaxel Lendeborg (Michigan) et JT Toppin (Texas Tech) complètent cette First Team.

Il faut dire que Cameron Boozer a porté Duke vers les titres ACC en saison régulière et lors du tournoi de fin de saison, tout en guidant les Blue Devils vers la tête de série numéro 1 de la « March Madness ». AJ Dybantsa, lui, a terminé meilleur marqueur du pays avec 25.3 points de moyenne, rejoignant Jimmer Fredette et Danny Ainge parmi les rares joueurs de BYU récompensés par l’AP. Quant à Darius Acuff Jr, il devient le premier joueur d’Arkansas à intégrer la First Team depuis Sidney Moncrief en 1978/79.

À noter aussi la présence de JT Toppin, premier joueur de l’histoire de Texas Tech à être distingué, malgré une saison stoppée en février par une rupture des ligaments croisés. De son côté, Braden Smith (Purdue), tout proche du record de passes de Bobby Hurley en première division universitaire, doit se contenter de la Second Team.

Possible premier choix de la prochaine Draft en NBA mais ralenti par des problèmes physiques, Darryn Peterson doit de son côté se contenter d’une mention honorable, signe qu’il n’a reçu que quelques votes.

All-America Teams de l’Associated Press

First Team

Cameron Boozer (Duke)

AJ Dybantsa (BYU)

Darius Acuff Jr. (Arkansas)

Yaxel Lendeborg (Michigan)

JT Toppin (Texas Tech)

Second Team

Braden Smith (Purdue)

Jeremy Fears Jr. (Michigan State)

Keaton Wagler (Illinois)

Joshua Jefferson (Iowa State)

Caleb Wilson (North Carolina)

Third Team

Graham Ike (Gonzaga)

Kingston Flemings (Houston)

Christian Anderson (Texas Tech)

Labaron Philon Jr. (Alabama)

Thomas Haugh (Florida)

Mentions

Jaden Bradley (Arizona)

Brayden Burries (Arizona)

Bennett Stirtz (Iowa)

Darryn Peterson (Kansas)

Zuby Ejiofor (St. John’s)

Rueben Chinyelu (Florida)

Bruce Thornton (Ohio State)

Michael Ajayi (Butler)

P.J. Haggerty (Kansas State)

Ebuka Okorie (Stanford)

Tyler Tanner (Vanderbilt)