Darryn Peterson raconte son passage « traumatique » à l’hôpital

Darryn Peterson a fini par mettre des mots sur un problème longtemps flou. Après la défaite de Kansas face à Houston en demi-finale du tournoi Big 12, l’arrière a ainsi raconté que ses crampes n’étaient pas de simples alertes passagères, mais un épisode lourd, survenu peu après le camp d’entraînement des Jayhawks, début septembre.

« J’ai eu une crampe dans tout le corps, quelque chose de très sérieux », a-t-il expliqué, en qualifiant l’épisode de « traumatique ». Darryn Peterson précise même avoir dû passer par l’hôpital, afin d’être perfusé. Une expérience qui l’a visiblement marqué, bien au-delà de la douleur physique.

Depuis, dès qu’il sentait la menace revenir, le possible premier choix de la Draft préférait sortir. Une réaction nourrie par le souvenir de cet épisode initial, qui a aussi alimenté les interrogations sur sa capacité à finir les matchs. Au total, Darryn Peterson a manqué 11 rencontres de saison régulière, entre crampes et soucis musculaires.

Le freshman estime aujourd’hui qu’il aurait pu mieux gérer sa communication pour couper court aux spéculations.

« J’ai essayé de lutter jusqu’à ce que… je n’y arrive plus vraiment », a-t-il continué. « Ton cerveau, c’est comme une manette, me dit mon père. On ne peut pas vaincre son cerveau. »

Darryn Peterson assure qu’il n’a toutefois jamais considéré arrêter de jouer cette saison. Et le plus important, pour lui, c’est qu’il assure désormais se sentir mieux, au moment où Kansas se prépare à aborder la « March Madness ». Et après des mois de doutes, c’est peut-être la meilleure nouvelle possible pour les Jayhawks.