Carlos Boozer, premier supporter de ses fils Cameron et Cayden

Entre les Boozer et l’université de Duke, c’est bien plus qu’une histoire de fidélité : c’est une affaire de famille. Ce jeudi, les Blue Devils débuteront leur tournoi NCAA avec quatre membres du clan Boozer présents à la Bon Secours Wellness Arena de Greenville. Les jumeaux Cameron et Cayden vont découvrir la March Madness à l’occasion d’un premier tour face à Siena. En tribunes, leurs parents, Carlos et CeCe, n’en perdront pas une miette, comme ils l’ont fait tout au long de la saison universitaire.

Pour Carlos Boozer, ancienne gloire de Duke, revenir auprès de son alma mater, à laquelle il est resté attaché, allait de soi. C’était même un rendez-vous incontournable pour l’ancien intérieur, double All-Star NBA.

« J’ai dit à CeCe que ce serait peut-être la dernière fois que nous verrions nos fils jouer ensemble », a-t-il confié à Andscape. « Cam va être drafté, et Cayden devrait probablement revenir à la fac. Même lorsque Cayden passera pro, l’année prochaine ou plus tard, qui sait comment les choses se passeront en NBA, ou s’ils auront de nouveau l’occasion de jouer ensemble ? C’est pour ça que je ne rate aucun match. Nous devons en voir le plus possible. »

Cam Boozer favori pour le titre de joueur de l’année

Pour Cameron Boozer, cette March Madness représente bien plus qu’une simple occasion de briller sous les yeux de son père. L’ailier fort est l’une des grandes stars de la NCAA cette saison (22.5 points à 56.5 % au tir, dont 40.9 % à 3-points, 10.2 rebonds et 4.2 passes de moyenne) et un candidat crédible au premier choix de la prochaine Draft.

Se mettre encore davantage en lumière, alors que tous les regards seront braqués sur lui et sur son équipe, tête de série n°1 du tournoi, ne ferait que renforcer son dossier.

« Cam a réalisé l’une des meilleures saisons qu’un joueur universitaire puisse accomplir », s’enthousiasme Carlos Boozer. « Il a 18 ans, ce n’est pas un junior de 20 ans, il n’a passé que six mois à l’université. Et pourtant, il tourne à près de 23 points, plus de 10 rebonds, il a dominé l’ACC, une conférence plus disputée qu’elle ne l’a été ces dernières années. Il a relevé tous les défis qui se présentaient à lui. »

Au-delà du légitime enthousiasme d’un père pour son fils, Carlos Boozer ne force pas le trait au sujet de l’excellente saison de « Cam ». L’intérieur est le grand favori pour être élu joueur de l’année, avec le meilleur « Offensive Rating » individuel vu en NCAA depuis 2003, supérieur même à l’exercice monstrueux de Cooper Flagg la saison passée.

Duke débutera toutefois son tournoi NCAA sans son autre intérieur titulaire, Patrick Ngongba II (10.7 points, 6 rebonds, 1.1 contre), insuffisamment remis de sa blessure au pied. De quoi accentuer encore la pression sur les épaules de Cameron Boozer, même si ce premier tour face à Siena ne devrait pas poser trop de difficultés. Son père en est en tout cas persuadé : son fils a l’étoffe des plus grands.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui, à 18 ans, peuvent évoluer sur la scène la plus prestigieuse du basket universitaire, à Duke de surcroît, tout en entraînant leur équipe dans leur sillage », assure le champion olympique 2008. « Vous savez pourquoi ses coéquipiers le suivent ? Parce qu’il donne énormément à ce sport, à son équipe. C’est une superstar altruiste, et cela se transpose en NBA. Regardez Tim Duncan. Je ne compare pas Cameron à Duncan, mais lui non plus n’était pas aussi athlétique que Kevin Garnett, Tracy McGrady, Kobe Bryant ou Shaquille O’Neal. Pourtant, il a remporté cinq titres à leur époque grâce à son intelligence, à sa palette technique et parce que son équipe était derrière lui. Cameron est une version moderne de ce profil. »

« Si vous voulez gagner, vous prenez Cameron »

Devancé par AJ Dybantsa (BYU) ou Darryn Peterson (Kansas) dans la course au premier choix, Cameron Boozer reste dans le coup et sera, quoi qu’il arrive, sélectionné très haut. « Si vous voulez gagner, vous prenez Cameron », martèle Carlos Boozer. « Les GM qui ne le choisiront pas le regretteront encore dans quinze ans. »

Cayden Boozer pourrait lui aussi profiter de cette March Madness pour se mettre en valeur. La blessure de Caleb Foster lui a ouvert les portes du cinq majeur, au poste de meneur.

Et ses performances lors du tournoi ACC remporté par les Blue Devils, notamment une ligne de statistiques à 16 points, 5 rebonds et 4 passes en finale contre Virginia, laissent entrevoir de solides promesses pour l’avenir. Alors que le plan initial était de revenir une saison de plus sur le campus de Durham.

« Avec la blessure de Caleb, qui sait ? », s’interroge Carlos Boozer. « Cayden a géré tout cela de façon incroyable. Il a été titulaire toute sa vie. Il a gagné toute sa vie, comme Cameron, et cette saison, on lui a demandé d’être sixième homme. Il a été excellent dans ce rôle. Caleb Foster va clairement nous manquer, mais il a énormément appris à Cayden sur le basket à Duke et sur la manière d’être un leader. Il est prêt pour ça. L’idée, c’était de revenir pour une saison sophomore, mais nous verrons ce qu’il se passera lors des six prochains matches. »

Pour l’instant, Cayden Boozer n’est pas attendu parmi les 60 joueurs appelés lors de la Draft, fin juin prochain. Mais la NCAA a déjà connu des scénarios plus improbables après de grands parcours lors du mois de mars.