« Très important » pour AJ Dybantsa d’être le premier choix de la Draft

Peu importe le scénario, AJ Dybantsa ne devrait pas patienter bien longtemps le soir de la Draft, le 23 juin, avant d’être appelé. Il est, avec Darryn Peterson et Cam Boozer, le grand favori (le nôtre pour l’instant) pour devenir le premier choix de Draft. Et ça tombe bien puisque c’est son ambition affichée et assumée.

« C’est très important », dit-il à Matt Barnes et Stephen Jackson. « Je suis le premier choix de Draft depuis la première fois où mon nom est sorti. ESPN m’a placé à cette place depuis que je suis en troisième, quand j’avais 14 ans, et j’y suis toujours resté depuis. Donc je n’ai pas l’intention de descendre dans cette Draft. »

S’il est bien sélectionné par les Wizards, il rejoindra une liste prestigieuse, notamment un certain LeBron James, annoncé mondialement comme « l’élu » depuis au moins 2002, drafté en première position l’année d’après.

Les deux hommes ont d’ailleurs échangé il y a maintenant trois ans. AJ Dybantsa avait alors 16 ans, le « King » 39, donc ce dernier avait de bons conseils à lui donner.

« En 2023, je me suis entraîné avec lui et Chris Johnson (un entraîneur personnel) et je lui ai posé des questions après notre entraînement. Il ne m’a même pas parlé de basket, mais de l’aspect business. Il s’en sort à merveille », se souvient le désormais ex-joueur de BYU, qui a suivi les conseils du meilleur marqueur de l’histoire, notamment en signant un contrat avec Nike en janvier 2024, grâce au NIL.

Pourtant, le joueur des Lakers n’est pas la référence du jeune ailier. « Mon joueur préféré, c’est Kevin Durant », indique-t-il. « Mais la comparaison qu’on m’a donnée, c’est Tracy McGrady. J’adore Paul George, Kawhi Leonard, Brandon Ingram, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Anthony Edwards. »