AJ Dybantsa s’inspire de l’ascension éclair des jeunes Spurs

D’ici deux semaines, la vie d’AJ Dybantsa va basculer, puisqu’il va débarquer en NBA et pourrait carrément être sélectionné en première position à la Draft 2026. En attendant, le « prospect » évolue déjà dans son futur univers, à New York, où il occupe un rôle de correspondant lors des Finals entre Knicks et Spurs.

Un « Player Correspondent Program » mis en place par la NBA depuis une dizaine d’années, et qui permet à des jeunes d’enfiler exceptionnellement le costume de journaliste. L’occasion pour AJ Dybantsa de s’imprégner d’une atmosphère à laquelle il espère goûter rapidement, un peu comme le font actuellement les jeunes Spurs.

« Ça ne prendra pas si longtemps que ça, surtout avec ma capacité d’adaptation et mon éthique de travail », a-t-il ainsi prévenu quand on l’interroge sur sa réussite future en NBA. « Je pense que ce sera, je ne vais pas dire facile, mais assez similaire à ce que font ces gars-là. »

Les Wizards en salivent déjà…

En 2023 (Victor Wembanyama), 2024 (Stephon Castle) puis 2025 (Dylan Harper), San Antonio a drafté dans le Top 5 et réussi à quitter les bas-fonds de l’Ouest pour retrouver les sommets. De quoi donner des idées à AJ Dybantsa, qui pourrait éventuellement atterrir à Washington à la fin du mois, où d’autres jeunes talents sont déjà en place.

Pour le moment, le joueur passé par BYU savoure en tout cas son expérience de correspondant, sans manquer de faire saliver les fans des Wizards (voire du Jazz), qui se préparent à l’accueillir…

« Il y a beaucoup de choses [que je peux apporter], mais je pense à ma capacité à pénétrer pour distribuer le ballon, tout en me créant mon propre tir », a dévoilé celui qui avait déjà pu assister aux Finals 2024, en tant qu’originaire de la région de Boston. « Je suis un créateur naturel, capable de me connecter aux autres. »