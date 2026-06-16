Trae Young, le plan B du Heat ?

A une semaine de la Draft, les rumeurs vont s’intensifier autour de Giannis Antetokounmpo puisqu’il s’agit de la « deadline » fixée par ses dirigeants pour qu’il reste ou parte. Selon Jake Fisher et d’autres « insiders », le double MVP se verrait de plus en plus au Heat, mais à Miami, on n’exclut pas un plan B pour oublier une saison sans playoffs.

Pendant la saison, on avait évoqué la piste Ja Morant, et c’est toujours d’actualité, et Kawhi Leonard serait aussi dans leur viseur. Mais le duo Fisher-Stein s’attarde aussi sur le cas Trae Young !

Selon Jake Fischer, le meneur des Wizards figure parmi les options envisagées par la franchise floridienne dans l’hypothèse où un échange avec Giannis ne se matérialiserait pas.

Les Wizards gardent la main

Si c’est le cas, il n’y a pas urgence, et pour l’instant, la piste Young reste toutefois très hypothétique. Plusieurs sources indiquent que le meneur de 27 ans demeure davantage enclin à prolonger son aventure à Washington sur le long terme. D’autant qu’Anthony Davis est arrivé, et que la franchise possède le premier choix de la Draft.

Mais la situation pourrait rapidement évoluer. Lorsque les Hawks avaient décidé de tourner la page l’hiver dernier, le marché de Trae Young s’était révélé étonnamment discret. Peu d’équipes semblaient prêtes à absorber son contrat ou à construire autour de lui. Quelques mois plus tard, le contexte est différent.

Son profil de créateur reste particulièrement recherché dans une ligue où la capacité à générer du jeu devient de plus en plus précieuse. On l’a vu en playoffs, il est essentiel d’avoir un meneur créateur et scoreur, et c’est encore plus essentiel lorsque l’intéressé est capable d’être un énorme danger à 3-points.

Toute opération nécessiterait cependant que Trae Young active sa « player option » de 49 millions de dollars pour la saison 2026/27 avant la date limite du 23 juin. Malgré ces rumeurs, les Wizards restent confiants concernant l’avenir de leur meneur vedette et seraient prêts à dégainer une belle prolongation.