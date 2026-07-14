À Las Vegas, les Wizards posent les bases de leur nouveau projet

Entre l’arrivée d’AJ Dybantsa, la prolongation de Trae Young et la confirmation qu’Anthony Davis portera bien le maillot de Washington la saison prochaine, les Wizards ont donné un sérieux coup d’accélérateur à leur projet durant l’intersaison.

La franchise avait d’ailleurs annoncé publiquement que la « déconstruction était officiellement terminée ». À Las Vegas, elle a commencé à donner corps à cette nouvelle étape.

Pour la troisième année consécutive, Washington a ainsi mis une salle d’entraînement à la disposition de ses joueurs pendant la Summer League. Cette fois, le mini-camp organisé durant trois jours a pris une autre dimension puisque l’ensemble du groupe, stars et vétérans compris, a fait le déplacement.

« On essaie de construire une culture depuis deux ans, au moins depuis que j’ai été drafté, et cela commence à se voir », estime Kyshawn George. « Je ne voulais manquer la Summer League sous aucun prétexte. Le fait que Bilal Coulibaly soit là, qu’Alexandre Sarr soit là, cela attire les autres vétérans. Ce n’est pas anodin que tout le monde soit présent. »

Une mobilisation encore rare à Las Vegas

La présence de plusieurs coéquipiers dans les tribunes pour soutenir les rookies est devenue courante à Las Vegas. Voir un effectif quasiment au complet se retrouver pour travailler ensemble au cœur de l’été l’est beaucoup moins.

« Notre priorité, c’est de créer une alchimie et une cohésion dans ce groupe », explique l’assistant JJ Outlaw. « Les joueurs ont décidé d’être ici et ils le font à leurs frais. Ils sont là parce qu’ils sont impliqués et qu’ils veulent faire partie de ce nouveau groupe. »

Trae Young a ainsi été aperçu en plein entraînement au Mandalay Bay Convention Center, en compagnie de Patrick Ewing, récemment nommé assistant de Brian Keefe.

Pour l’ancien meneur des Hawks, cette présence collective doit permettre aux Wizards de gagner du temps avant même le début du camp d’entraînement.

« Ce n’est que le début d’un nouveau chapitre », prévient-il. « Il faut créer une alchimie sur et en dehors du terrain. J’ai joué dans d’autres équipes et il n’y avait pas autant de monde à Las Vegas pour la ligue d’été. C’est génial de voir les anciens venir soutenir les plus jeunes. C’est pour cela qu’on doit être là. »