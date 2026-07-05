Patrick Ewing retrouve un banc NBA chez les Wizards

Patrick Ewing va retrouver un banc NBA. D’après ESPN, l’ancien pivot des Knicks va intégrer le staff de Brian Keefe chez les Wizards la saison prochaine, près de dix ans après son dernier passage comme assistant à Charlotte.

Pour « Big Pat », il s’agit aussi d’un retour. Il avait déjà travaillé pour les Wizards en 2002/03, dans le staff de Doug Collins, lors de la dernière saison de Michael Jordan en NBA. Une première expérience qui avait lancé un long parcours d’assistant, ensuite poursuivi à Houston (2003-07), Orlando (2007-12) puis Charlotte (2013-17).

Après cette parenthèse chez les Hornets, Patrick Ewing avait pris la direction de Georgetown, son ancienne université, pour y devenir coach principal entre 2017 et 2023. Puis il était revenu à New York en 2024, dans un rôle d’ambassadeur auprès des Knicks, où son statut de légende reste évidemment intact.

À Washington, son arrivée doit surtout permettre d’accompagner le développement d’Alex Sarr. Le jeune intérieur français pourra profiter des conseils d’un Hall of Famer alors que les Wizards poursuivent leur reconstruction autour d’un noyau jeune et ambitieux, désormais emmené par AJ Dybantsa et renforcé par Anthony Davis.

Toujours selon ESPN, Steve Clifford rejoint également l’organigramme des Wizards dans un rôle de conseiller lié au coaching. Une arrivée qui marque aussi des retrouvailles avec Patrick Ewing, puisque les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble à Charlotte lors de la précédente décennie.