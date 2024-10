Patrick Ewing revient chez les Knicks en tant qu’ambassadeur

L’histoire d’amour entre Patrick Ewing et les Knicks repart de plus belle ! Comme indiqué par ESPN, l’illustre intérieur est de retour au sein de la franchise new-yorkaise, qui lui a permis de connaître les plus belles heures de sa carrière de joueur pendant 15 ans (1985–2000), puisqu’il a accepté d’en devenir le nouvel ambassadeur.

À 62 ans, le Hall of Famer sera directement en lien avec les dirigeants de New York et Tom Thibodeau, l’entraîneur de l’équipe. Depuis son départ de « Big Apple » au mois de septembre 2000, il n’avait jamais mis les pieds dans l’organigramme de sa franchise de coeur, se concentrant sur le coaching en NBA (assistant à Washington, Houston, Orlando et Charlotte) puis en NCAA (coach de Georgetown).

Détenteur de plusieurs records chez les Knicks, qui ont évidemment retiré son maillot frappé du numéro 33, Patrick Ewing avait été aperçu à plusieurs reprises au Madison Square Garden, en cours de saison dernière. Maintenant que l’équipe semble armée pour de nouveau jouer les premiers rôles en NBA, « Big Pat » se chargera donc essentiellement d’aider à faire grandir davantage la franchise.

Patrick Ewing Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1985-86 NYK 50 35 47.4 0.0 73.9 2.5 6.5 9.0 2.0 3.8 1.1 3.4 2.1 20.0 1986-87 NYK 63 35 50.3 0.0 71.3 2.5 6.3 8.8 1.7 3.9 1.4 3.7 2.3 21.5 1987-88 NYK 82 31 55.5 0.0 71.6 3.0 5.3 8.2 1.5 4.1 1.3 3.5 3.0 20.2 1988-89 NYK 80 36 56.7 0.0 74.6 2.7 6.6 9.3 2.4 3.9 1.5 3.3 3.5 22.7 1989-90 NYK 82 39 55.1 25.0 77.5 2.9 8.0 10.9 2.2 4.0 1.0 3.4 4.0 28.6 1990-91 NYK 81 38 51.4 0.0 74.5 2.4 8.8 11.2 3.0 3.5 1.0 3.6 3.2 26.6 1991-92 NYK 82 38 52.2 16.7 73.8 2.8 8.5 11.2 1.9 3.4 1.1 2.6 3.0 24.0 1992-93 NYK 81 37 50.3 14.3 71.9 2.4 9.7 12.1 1.9 3.5 0.9 3.3 2.0 24.2 1993-94 NYK 79 38 49.6 28.6 76.5 2.8 8.4 11.2 2.3 3.5 1.1 3.3 2.8 24.5 1994-95 NYK 79 37 50.3 28.6 75.0 2.0 9.0 11.0 2.7 3.4 0.9 3.2 2.0 23.9 1995-96 NYK 76 37 46.6 14.3 76.1 2.1 8.5 10.6 2.1 3.3 0.9 2.9 2.4 22.5 1996-97 NYK 78 37 48.8 22.2 75.4 2.2 8.5 10.7 2.0 3.2 0.9 3.5 2.4 22.5 1997-98 NYK 26 33 50.4 0.0 72.0 2.3 7.9 10.2 1.1 2.9 0.6 3.0 2.2 20.8 1998-99 NYK 38 34 43.5 0.0 70.6 2.0 8.0 9.9 1.1 2.8 0.8 2.6 2.6 17.3 1999-00 NYK 62 33 46.6 0.0 73.1 2.3 7.5 9.7 0.9 3.2 0.6 2.3 1.4 15.0 2000-01 SEA 79 27 43.0 0.0 68.5 1.6 5.8 7.4 1.2 2.9 0.7 1.9 1.2 9.6 2001-02 ORL 65 14 44.4 0.0 70.1 0.9 3.1 4.1 0.5 2.0 0.3 1.0 0.7 6.0 Total 1183 34 50.4 15.2 74.0 2.3 7.5 9.8 1.9 3.4 1.0 3.0 2.5 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.