Draft
Caleb Wilson vise déjà le titre de Rookie de l’année
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026

Finalement, le Thunder garde Lu Dort

Publié le 29/06/2026 à 23:24 Twitter Facebook

NBA – Via une “team option”, le Thunder conserve Lu Dort, mais son avenir reste à surveiller.

lu dortAlors que les dirigeants avaient la possibilité de faire de grosses économies en s’en séparant, le Thunder a levé la «team option» de 17,7 millions de dollars de Lu Dort pour la saison 2026-2027. L’arrière canadien est donc assuré de rester sous contrat à Oklahoma City au moins une saison supplémentaire.

Cette décision intervient toutefois dans un contexte particulier. Avec les prolongations XXL de Jalen Williams et Chet Holmgren qui vont prochainement entrer en vigueur, la masse salariale des anciens champions NBA est appelée à fortement augmenter, alimentant les spéculations autour de l’avenir de plusieurs joueurs majeurs de l’effectif.

Après avoir dégraissé en transférant Aaron Wiggins et Isaiah Joe contre des seconds tours de Draft, la direction a laissé libre Kenrich Williams, mais fait le choix de conserver Dort, l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA.

A moins que cette manoeuvre ne leur permette de l’utiliser comme monnaie d’échange puisque le Canadien, en difficulté en attaque cette saison, pourrait rendre de grands services chez un candidat au titre pour s’occuper d’un Jalen Brunson ou d’un Luka Doncic.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8
2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0
2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2
2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7
2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9
2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1
2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes