Finalement, le Thunder garde Lu Dort

Alors que les dirigeants avaient la possibilité de faire de grosses économies en s’en séparant, le Thunder a levé la «team option» de 17,7 millions de dollars de Lu Dort pour la saison 2026-2027. L’arrière canadien est donc assuré de rester sous contrat à Oklahoma City au moins une saison supplémentaire.

Cette décision intervient toutefois dans un contexte particulier. Avec les prolongations XXL de Jalen Williams et Chet Holmgren qui vont prochainement entrer en vigueur, la masse salariale des anciens champions NBA est appelée à fortement augmenter, alimentant les spéculations autour de l’avenir de plusieurs joueurs majeurs de l’effectif.

Après avoir dégraissé en transférant Aaron Wiggins et Isaiah Joe contre des seconds tours de Draft, la direction a laissé libre Kenrich Williams, mais fait le choix de conserver Dort, l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA.

A moins que cette manoeuvre ne leur permette de l’utiliser comme monnaie d’échange puisque le Canadien, en difficulté en attaque cette saison, pourrait rendre de grands services chez un candidat au titre pour s’occuper d’un Jalen Brunson ou d’un Luka Doncic.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.