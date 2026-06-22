Le Thunder envoie Aaron Wiggins chez les Hawks

Un premier échange est à signaler à deux jours de la Draft 2026, puisque ESPN révèle le départ d’Aaron Wiggins vers les Hawks, en provenance du Thunder bien sûr, qui récupère deux futurs « second tour » de Draft en contrepartie.

Une opération avant tout financière pour Oklahoma City, qui réduit ses pénalités d’une soixantaine de millions de dollars en se délestant du contrat d’Aaron Wiggins. Qui doit toucher 9.2 millions de dollars en 2026/27, 8.3 millions de dollars en 2027/28 et potentiellement 8.3 millions de dollars en 2028/29 (« team option »).

En outre, le Thunder se crée une place dans son effectif, alors que deux rookies du premier tour (12e choix et 17e choix) devraient débarquer dans les jours à venir. Et qu’il faudra surtout gérer les dossiers Lu Dort, Isaiah Hartenstein et Kenrich Williams, tous détenteurs d’une « team option » pour la saison prochaine. Mais la menace du « second apron » continue de planer…

Du côté d’Atlanta, on récupère donc un solide joueur de rotation, doté d’un petit contrat, pour deux futurs choix de Draft sans grande valeur. Aaron Wiggins, qui tourne à 8.7 points, 3.2 rebonds et 1.4 passe de moyenne en carrière (à 38% à 3-points) viendra maintenant faire souffler Dyson Daniels, entrant notamment en concurrence avec Zaccharie Risacher à l’aile.

Les Hawks, qui ont absorbé le contrat grâce à une « trade exception » née en février du transfert de Luke Kennard à Los Angeles, se sont en tout cas montrés actifs ce week-end, après s’être déjà assurés la re-signature de CJ McCollum.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Trade exception : enveloppe financière récupérée lors d’un échange, utilisable pendant un an, mais qui ne peut pas être utilisée pour signer un « free agent ».

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24:11 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 18:32 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 15:45 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 6.9 2024-25 OKC 76 22:57 48.8 38.3 83.1 1.1 2.8 3.9 1.8 1.3 0.8 0.9 0.2 12.0 2025-26 OKC 65 21:45 43.1 35.6 73.6 0.6 2.4 3.1 1.7 1.3 0.9 1.2 0.4 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.