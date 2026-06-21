CJ McCollum reste un an de plus à Atlanta

À une dizaine de jours de l’ouverture de la « free agency », un autre arrière est re-signé par son équipe de manière anticipée, car ESPN révèle que CJ McCollum prolonge avec les Hawks pour 21 millions de dollars sur un an. Il disposera aussi d’un « trade kicker » dans son nouveau contrat, synonyme de bonus financier en cas de transfert.

Apprécié en Géorgie, puisque sa qualité de shoot, ses talents de créateur et son leadership ont fait du bien à Atlanta en deuxième partie de saison (19-4 dès qu’il est passé titulaire à plein temps), l’arrière de 34 ans avait notamment fini de convaincre ses dirigeants avec une bonne série de playoffs face aux Knicks (19.2 points, 3 rebonds, 2 passes). Et quelques tirs décisifs.

Dans sa carrière, CJ McCollum n’a donc encore jamais testé le marché mais, à l’approche de sa 14e année dans la ligue et de ses 35 ans, il s’assure malgré tout un joli salaire sur une courte période. Au sein d’une équipe qu’il avait rejoint en tout début d’année, en échange de Trae Young.

Côté Hawks, on cherchera sans doute à sélectionner via la Draft un jeune « combo guard » capable, à terme, de prendre la suite du MIP 2016. Avant de se pencher sur les dossiers Jonathan Kuminga, Gabe Vincent ou Jock Landale.

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 ATL 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.7 1.0 1.9 0.6 18.7 2025-26 WAS 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.1 0.7 1.7 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.