CJ McCollum surfe sur sa confiance

CJ McCollum s’est employé pour mettre les Hawks à l’abri lors de ce Game 3. À deux reprises, il a effacé Jalen Brunson sur un «stepback» pour s’élever à 3-points. Cependant, les efforts de l’ancien des Pelicans n’ont pas immédiatement payé. Par l’intermédiaire de Miles McBride et de Jalen Brunson, les Knicks passent devant alors qu’il reste une minute sur l’horloge.

Les Hawks ne paniquent pas et comptent sur Jalen Johnson pour revenir à une longueur.

«L’équipe croit en moi et apprécie mon approche», note CJ McCollum. «Tout au long du match, je suis d’accord avec ce que dit l’entraîneur. Il peut dessiner un système pour Jalen [Johnson], pour Nickeil [Alexander-Walker] ou pour moi et je serai d’accord. Nous avons, tous les trois, la même approche.»

Cet altruisme a été salué par Quin Snyder : «À une minute de la fin, nous avons donné la balle à Jalen Johnson et CJ a dit : ‘d’accord, allons-y’. Et JJ a vraiment été bon. En ce qui concerne la dernière possession, il sait se créer son tir et il a été capable de le faire ce soir. Il sait qu’il en est capable, mais lors de moments opportuns, il peut donner le ballon à un de ses coéquipiers. Cela en dit long sur son leadership.»

Après Trae Young, place à CJ McCollum

Toutefois, la balle de match atterrit dans les mains de CJ McCollum. Le meneur profite d’un écran de Jonathan Kuminga pour se défaire du marquage de Miles McBride et recevoir le ballon. Si le joueur des Knicks comble son retard, CJ McCollum le distance sur un «sidestep» à mi-distance. Le numéro 3 ne se manque pas et offre la victoire aux Hawks (109-108).

Après avoir été décisif dans les ultimes instants du Game 2, il a donc remis le couvert dans cette troisième manche. Grâce à ces tirs cruciaux, les Hawks mènent désormais 2-1 dans cette série.

«Je suis à l’aise avec la réussite et les échecs», rappelle le joueur de 34 ans. «Je joue depuis longtemps et je suis plus proche de la fin que du début de ma carrière. J’essaie de maximiser chaque jour et je continue de travailler. J’aurais pu manquer ce tir, j’aurais pu le manquer à New York, mais je n’aurais pas changé mon approche. Je sais ce que ça fait de réussir ou de se manquer dans ces situations, mais j’en suis arrivé à un point où je ne manque jamais de confiance.»

Après Trae Young en son temps, les Knicks se sont trouvés un nouveau bourreau en la personne de CJ McCollum.

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 ATL 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.7 1.0 1.9 0.6 18.7 2025-26 WAS 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.1 0.7 1.7 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.