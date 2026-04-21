CJ McCollum renverse les Knicks !

Le début de match est marqué par l’omniprésence de Josh Hart. Il est partout donc on ne voit que lui et les Knicks prennent les commandes. Les Hawks tentent de cibler Jalen Brunson en défense, mais sans grande réussite, tandis que Mitchell Robinson fait des dégâts dans la raquette, en enfilant les dunks (32-23). En profitant des ballons perdus de New York, les joueurs de Quin Snyder réagissent en début de deuxième quart-temps.

Sauf que la réponse des Knicks est immédiate, avec un 8-0. Les Hawks font beaucoup de fautes et heureusement que CJ McCollum est là pour sauver les meubles, car Atlanta est dominé à la pause (61-54). Ce qui se confirme en troisième quart-temps, avec un Karl-Anthony Towns imposant sous le cercle.

L’intérieur est présent pour aller chercher des rebonds offensifs et lui et ses coéquipiers ont pris le large à l’entame du dernier acte (91-79). C’est alors que les Hawks en mettent plus.

Jonathan Kuminga est tranchant et apporte beaucoup quand CJ McCollum, avec quatre points de suite, met Atlanta devant au score. Jalen Brunson réagit tout de suite, avec un 3-pts, mais l’ancien de Portland a le dernier mot.

Dans la foulée, Nickeil Alexander-Walker vole un ballon dans les mains du meneur de jeu de New York et Jalen Johnson conclut en contre-attaque. Le break est fait, même si Brunson, encore lui, frappe à 3-pts pour revenir à un point. CJ McCollum a alors deux lancers-francs pour clore l’affaire, mais il se manque. Mikal Bridges shoote à mi-distance au buzzer : c’est manqué et les Hawks égalisent dans cette série (106-107) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le précieux CJ McCollum. Après deux matches au Madison Square Garden, il n’est pas exagéré de dire que, pour Atlanta, heureusement que CJ est là… Jalen Johnson est passé à côté de sa première mi-temps, pas l’ancien de Portland qui a maintenu le siens dans la partie, avant de faire la différence en dernier quart-temps, avec 6 points très, très importants. Ses deux lancers-francs manqués dans les ultimes secondes n’ont pas gâché sa prestation, terminée avec 32 points à 12/22 au shoot.

– Les Knicks n’ont pas tué le match. Que de regrets pour New York. Jusqu’au dernier quart-temps, ils se dirigeaient vers une victoire logique, tant ils avaient été meilleurs que leur adversaire, plus agressifs, plus conquérants. Les Hawks ont fait plus en dernier acte et les troupes de Mike Brown ont été bousculées, avec pour seule réponse, offensivement, Jalen Brunson. Se mettant en danger, ils ont pris le risque de perdre ce match. Et quand on joue avec le feu…

– Zaccharie Risacher n’a pas joué. Son entrée dans le Game 1 avait été ratée, avec un 0/3 au shoot en deux minutes et là, pour ce Game 2, le Français n’a même pas vu le parquet une seule seconde.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.