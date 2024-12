Trae Young ne peut pas s’empêcher de chambrer les Knicks

C’est au Madison Square Garden que Trae Young est devenu une (super)star de la NBA, et c’était lors des playoffs 2021.

Comme d’autres grandes vedettes, le meneur des Hawks y est galvanisé par l’ambiance, et cette nuit, il a une nouvelle fois chambré le public et ses adversaires avec une célébration dont il a le secret : plusieurs jets de dés sur le rond central. Alors que le chrono défilait, il s’est agenouillé, et il a donc fait mine de jeter des dés.

Un clin d’œil à cette qualification pour le dernier carré de la NBA Cup, dont les phases finales se déroulent à Las Vegas.

« On va à Vegas, et il fallait que je le fasse » a-t-il expliqué. « Je l’avais programmé avec mon petit frère il y a quelques jours. On en avait parlé, et je savais ce que j’allais faire. Si j’avais été sorti du terrain, je l’aurais fait avant ».

Mais pourquoi avoir répété cette célébration ? « J’ai sorti un 8, puis j’ai repris. J’ai de nouveau lancé les dés, et ensuite, j’ai ramassé l’argent, et on est parti. »

Du côté des Knicks, Jalen Brunson ne lui en veut pas. « Si on ne voulait pas qu’il le fasse, il fallait gagner le match… » a-t-il répondu, tandis que le public new-yorkais avait insulté plusieurs fois Trae Young pendant la rencontre.