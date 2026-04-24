CJ McCollum offre (encore) la victoire aux Hawks dans les dernières secondes

Grâce à CJ McCollum, les Hawks avaient renversé les Knicks lors du Game 2 pour égaliser dans cette série. C’est donc en pleine confiance que les hommes de Quin Snyder retournaient à Atlanta. Une confiance qui permet aux locaux de rapidement prendre le contrôle de cette troisième manche avec un 11-0 au milieu du premier acte (17-9).

Si Jalen Brunson (26 points, 4 passes) tente de calmer l’incendie, la défense des Knicks est aux abois. Les joueurs de la «Big Apple» n’arrivent pas à contenir les offensives d’Atlanta que ce soit dans la raquette ou derrière l’arc. En attaque, ce n’est guère mieux et New York débute la partie avec un 1/10 à 3-points. Logiquement, Atlanta domine les débats après douze minutes (33-21).

La domination des Hawks s’accentue dans la période suivante. Comme lors du Game 2, New York peine à verrouiller sa raquette et Atlanta en profite. Mouhamed Gueye et Onyeka Okongwu réalisent tous les deux une claquette-dunk. Toutefois, le véritable poison des Knicks se nomme CJ McCollum (23 points, 8/19 au tir, 2/4 de loin). L’ancien des Pelicans enchaîne les paniers et Jalen Brunson n’arrive pas à le tenir. Le numéro 3 efface le meneur new-yorkais sur un «stepback» et Atlanta prend le large (55-38).

Les Knicks espèrent

Si les Knicks connaissent un bon passage à la fin de la première mi-temps pour revenir à huit points, tous leurs efforts sont anéantis dès la sortie des vestiaires. Nickeil Alexander-Walker décoche deux flèches à longue distance et permet aux Hawks de creuser un nouvel écart.

New York répond enfin avec un 11-0 pour revenir à deux possessions (69-64). Cependant, les visiteurs peinent à resserrer leur défense tandis que le problème aux rebonds est toujours présent. CJ McCollum arrive à récupérer son propre rebond après une tentative infructueuse derrière l’arc pour gratter deux lancers francs. Karl-Anthony Towns (21 points, 17 rebonds) sauve les meubles avant le début du dernier acte (88-80).

Grâce à Miles McBride, New York revient à quatre points. Les Knicks ne passent pas immédiatement devant puisqu’ils laissent filer des rebonds, offrant des secondes chances à Atlanta. Toutefois, la pression est bien sur les épaules des Hawks. OG Anunoby (29 points, 9 rebonds) enchaîne deux paniers primés sur la tête de Jalen Johnson (24 points, 10 rebonds, 8 passes). Dans la foulée, Miles McBride ramène les deux équipes à égalité avec 90 secondes à jouer (105-105).

CJ McCollum a le dernier mot

De l’autre côté du terrain, Karl-Anthony Towns contre CJ McCollum. Jalen Brunson convertit un «and one» pour donner l’avantage aux Knicks alors qu’il reste une minute sur l’horloge, ce qui n’était pas arrivé depuis les premières minutes de la rencontre. Atlanta ne panique pas. D’abord, Jalen Johnson ramène les siens à deux longueurs. À douze secondes du terme, CJ McCollum a la balle de match entre les mains. Il s’élève face à Miles McBride et donne l’avantage aux siens.

La dernière possession new-yorkaise arrive dans les mains de Jalen Brunson. Cependant, le meneur ne parvient pas à se trouver un tir. Pire encore, il perd le ballon. Les Hawks s’imposent 109 à 108 et prennent l’avantage dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La défense des Knicks est restée à New York. Dans la lignée de leur fin de Game 2, les Knicks n’ont pas su contenir les attaques des Hawks. Dès le début de match, les joueurs de Mike Brown sont distancés. Dans le sillage du duo Jonathan Kuminga – CJ McCollum, les Hawks prennent presque vingt points d’avance. Après la pause, New York est remis sous l’eau par Nickeil Alexander-Walker qui enchaîne les tirs à 3-points. En fin de rencontre, les Knicks serrent la vis et prennent même l’avantage, mais ils n’arrivent pas à réaliser les stops défensifs nécessaires à la victoire. Jalen Johnson et CJ McCollum en profitent et les Hawks s’imposent.

CJ McCollum encore décisif. Comme lors du Game 2, CJ McCollum a été un cauchemar pour les Knicks. Le meneur a passé 35 minutes sur le terrain et il a pris un malin plaisir à mettre New York sous l’eau. Face à Jalen Brunson, l’ancien des Pelicans s’est régalé. À deux reprises, il est parvenu à l’effacer pour s’offrir des paniers à 3-points sur la tête du meneur. Logiquement, le dernier ballon des Hawks est arrivé dans ses mains. Cette fois-ci, c’est Miles McBride qui a été la victime de CJ McCollum. À mi-distance, le joueur des Hawks a pu s’élever et offrir la victoire à son équipe.

Un collectif qui répond présent. CJ McCollum n’a pas été seul sur ce match et a pu compter sur ses coéquipiers pour l’épauler. Dyson Daniels a apporté aux rebonds avec 13 prises, égalant son record en carrière. À ses côtés, Jonathan Kuminga a, encore une fois, été solide en sortie de banc avec ses 21 points. À noter que si le collectif des Hawks a brillé, Zaccharie Risacher est resté sur le banc. Le Français n’a pas joué la moindre minute comme lors du match 2.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.