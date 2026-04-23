Face aux Hawks, les Knicks se découvrent une faiblesse

En saison régulière, les Knicks étaient la troisième équipe qui concédait le moins de points dans la raquette avec une moyenne de 43.4 points par soir. Pourtant, cette force est devenue une faiblesse au cours du Game 2 face aux Hawks. Lors de la deuxième période, les New-Yorkais ont concédé 42 points dans la raquette (contre 16 en première mi-temps), leur pire total cette saison.

«J’ai l’impression que nous avions perdu l’intensité physique du Game 1 et de la première mi-temps du Game 2», regrette Josh Hart. «Quand cela arrive, vous les laissez jouer à leur rythme. Ils peuvent dicter le jeu à votre place. Nous devons rester concentrés et garder cette intensité pendant 48 minutes.»

Une faiblesse qui s’est particulièrement vue dans le quatrième quart-temps. Dans un premier temps, Jonathan Kuminga s’est frayé un chemin jusqu’au dunk avant d’envoyer Onyeka Okungwu au «alley-oop». En fin de rencontre, Jalen Johnson et CJ McCollum ont insisté dans la raquette et ont permis aux Hawks de s’imposer. Le duo a inscrit 22 points dans la peinture au cours de la seconde période.

Mike Brown face à un casse-tête

«Il faut féliciter Atlanta», note Mike Brown. «Nous n’avons pas su mettre en place notre défense comme nous aurions pu et dû le faire ou comme nous l’avons fait lors des six premiers quart-temps de cette série.»

Face à ce problème, Mike Brown va devoir trouver des solutions. Mitchell Robinson pourrait ainsi avoir un rôle plus important. Lors du Game 2, le pivot a passé 18 minutes sur le parquet contre 14 lors du premier affrontement. Si l’intérieur présente certaines garanties défensives, il est moins fiable offensivement, notamment aux lancers francs. Les Hawks pourraient ainsi profiter du point faible de l’intérieur sur la ligne (33 % de réussite cette saison) pour limiter l’attaque des Knicks.

«C’est pour cela qu’il est important de se concentrer sur tous les détails en playoffs. Cela va au-delà des actions sur le terrain et cela touche aux stratégies et à la composition de chaque équipe», rappelle Josh Hart. «Vous devez être capable de réagir en cours de route. Lorsque vous êtes concentrés et que vous portez beaucoup d’attention à ces détails, vous le faites sans difficulté.»