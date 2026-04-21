Le MVP de la nuit | CJ McCollum, nouveau bourreau des Knicks

Pendant les playoffs 2021 puis encore après, selon les occurrences, Trae Young s’était transformé en méchant, en bourreau des Knicks à New York. L’ancien meneur de jeu des Hawks adorait venir torturer les fans du Madison Square Garden. C’est désormais terminé puisqu’il évolue à Washington mais Atlanta a trouvé son remplaçant : CJ McCollum.

« Je ne suis pas un méchant. Je suis un gentil garçon, avec deux enfants et une femme », ironise l’arrière après sa performance dans le Game 2 à New York.

Pourtant, il commence à en avoir le profil. Déjà pour son coup sur Jalen Brunson et sa déclaration ensuite à l’issue de la première manche et maintenant pour sa prestation dans ce Game 2, terminée avec 32 points à 12/22 au shoot et surtout les paniers décisifs en dernier quart-temps, qui vont renverser la salle et les Knicks.

« Il a mis des gros tirs à la fin. Il a mis les siens, on a manqué les nôtres et il faut souligner le mérite de CJ. C’est ce que ces joueurs sont censés faire et il l’a fait », salue Mike Brown. « J’ai été dans la conférence Ouest pendant un moment et je l’ai vu faire ça quand il était à Portland », ajoute Quin Snyder.

Le coach d’Atlanta a pu compter sur CJ McCollum lors de ces deux matches à l’extérieur puisque le vétéran de 34 ans est le meilleur joueur de son équipe, avec 29 points de moyenne à 55% de réussite. Sans lui, les Hawks n’auraient pas suivi le rythme dans cette partie, ni réussi à passer devant et à l’emporter dans le dernier quart-temps.

« C’est un plaisir d’évoluer dans cette salle, un plaisir aussi de la quitter avec une victoire »

Arrivé en Géorgie l’été dernier, pour transmettre son expérience et offrir un peu de poids offensif afin de soulager un Trae Young finalement plus là, l’ancien des Pelicans se retrouve à être l’arme offensive principale de son équipe de ce début de série !

« Je suis reconnaissant de pouvoir jouer les playoffs dans une bonne équipe, dans une bonne situation », dit-il. « Quand on fait les choses correctement, on est récompensé à la fin. Ma récompense, c’est de jouer les Knicks au Garden. »

Et désormais d’être l’ennemi public numéro un du Madison Square Garden, ce qui n’est pas donné à tout le monde et reste, en quelque sorte, un joli titre de gloire.

« J’adore, j’adore. C’est pour ça que je joue au basket. C’est agréable d’être à l’extérieur, dans des salles adverses et, quand on rentre au vestiaire, d’entendre que la salle est silencieuse. C’est un respect mutuel », décrit-il. « J’ai vu des matches au Garden en tant que fan, j’ai vu des matches de playoffs ici. C’est un plaisir d’évoluer dans cette salle, un plaisir aussi de la quitter avec une victoire. »

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 ATL 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.7 1.0 1.9 0.6 18.7 2025-26 WAS 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.1 0.7 1.7 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.