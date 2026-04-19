Pour CJ McCollum, Jalen Brunson s’est cru sur Broadway

Comment stopper Jalen Brunson ? Les Hawks ont bien cru qu’ils allaient prendre le bouillon de la part du meneur de jeu des Knicks cette nuit dans le Game 1 remporté par New York au Madison Square Garden. À la fin du premier quart-temps, le fils de Rick Brunson pointait déjà à 19 points !

Atlanta a mieux su le contenir par la suite, et CJ McCollum y est peut-être pour quelque chose. Dès la reprise, au bout de seulement 20 secondes en deuxième mi-temps, l’arrière vétéran d’Atlanta a laissé traîner sa jambe après un jumpshot, heurtant clairement l’entrejambe de Jalen Brunson avec son pied droit.

Un coup dans les parties intimes ne fait jamais du bien, et JB a dû passer par quelques bouffées de chaleur avant de pouvoir jouer. Les coups en dessous de la ceinture, ça fait aussi partie de l’expérience des playoffs…

Jalen Brunson pas rancunier

Sur le coup, CJ McCollum a pour sa part été sanctionné d’une faute technique. Après le match, le meilleur scoreur des Hawks (26 points à 11/20 dont 4/9 à 3-points), a estimé que son adversaire direct en avait un poil rajouté.

« J’ai pris un tir en suspension, et Jalen a cru qu’on était à un show à Broadway », a-t-il lâché en conférence de presse. « Il a exagéré le contact jusqu’à ce que les arbitres aillent revoir l’action. C’était un tir en suspension normal, il n’y avait rien de particulier. J’espère récupérer mes 2 500 dollars. »

A voir si la ligue prendra le soin de revoir l’action pour accéder à sa demande, ou s’il devra bel et bien s’acquitter d’une amende de 2 500 dollars pour sa faute technique. Jalen Brunson a également été interrogé sur le sujet, prenant soin de botter… en touche, ce qui est bien moins douloureux.

« Ce n’était pas intentionnel, alors on passe à autre chose », a-t-il glissé. Madame Brunson peut être rassurée !

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 ATL 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.7 1.0 1.9 0.6 18.7 2025-26 WAS 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.1 0.7 1.7 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.