Le tandem Brunson-Towns fait plier les Hawks

Les Knicks ont été au rendez-vous de leur premier match de playoffs ! Face à Atlanta, qui a crânement joué sa chance pendant trois quart-temps, les locaux n’ont jamais baissé le pied dans l’intensité, l’engagement et l’agressivité en transition afin de finir par faire plier les Hawks dans le dernier acte. Aux côtés d’un Jalen Brunson irréprochable dans son rôle de leader (28 points, 7 passes décisives), New York a pu compter sur le coup d’accélérateur décisif porté par Karl-Anthony Towns (25 points, 8 rebonds) pour aller chercher ce Game 1.

Jalen Brunson avait enflammé la rencontre en inscrivant 15 des 22 premiers points des Knicks, dont trois paniers à 3-points qui ont rapidement fait monter la température (22-16). Mais c’était sans compter sur la qualité de ces Hawks qui n’ont jamais baissé la tête. Jalen Johnson a montré la voie en scorant deux paniers extérieurs à son tour avant de laisser la main à un CJ McCollum bouillant dans le deuxième quart-temps (12 de ses 26 points). Si bien qu’à la mi-temps, conclue par le 3-points d’Onyeka Okongwu au buzzer, Atlanta ne comptait que deux points de retard (57-55) !

Le duo Anunoby-KAT a apporté sa pierre à l’édifice au retour des vestiaires pour essayer de forcer un écart. Les Knicks ont passé un 10-2 pour virer à 68-60, mais encore une fois, le trio McCollum-Johnson-Okongwu n’a rien lâché, revenant à -5 à l’approche du quatrième quart-temps (79-74). Après le dunk d’OG Anunoby en transition pour conclure la période (83-74), New York a enfin réussi à prendre ses distances, s’appuyant cette fois sur deux flèches à 3-points de Miles McBride puis un passage parfait de Karl-Anthony Towns, marqué par un 3-points et un 2+1 devant Onyeka Okongwu pour alimenter un 13-2 fatal aux Hawks et bouclé par un nouveau 3-points de KAT (106-87).

Le 11-0 passé par les Hawks en guise de réponse a à peine remis la pression sur les Knicks, qui ont répondu par un lay-up de Karl-Anthony Towns et des lancers de du trio Brunson-Hart-Anunoby pour sécuriser la victoire, 113-102. Rendez-vous lundi soir pour le Game 2 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Karl-Anthony Towns fait péter le verrou. New York a raflé la mise mais Atlanta aura posé bien des problèmes aux Knicks durant près de trois quart-temps. C’est finalement Karl-Anthony Towns qui a su élever son niveau de jeu pour prendre le meilleur sur Onyeka Okongwu en inscrivant 9 points dans le 13-2 décisif qui a permis aux locaux de filer vers la victoire dans le dernier acte. C’est également lui qui a inscrit le lay-up libérateur pour mettre fin au 11-0 d’Atlanta dans la dernière minute du match. Sorti sous les ovations du MSG ensuite.

– CJ McCollum aura tout tenté. Auteur d’un match plein en attaque, l’arrière des Hawks s’est retrouvé impliqué dans deux actions défensives qui ont failli coûter cher aux Knicks. Il a d’abord récolté une faute technique dès la reprise en deuxième mi-temps pour avoir adressé… un coup de pied dans les parties de Jalen Brunson. Quelques instants plus tard, CJ McCollum s’est cette fois retrouvé face à OG Anunoby, parti sur un drive sur lequel il s’est violemment tordu la cheville gauche. Plus de peur que de mal heureusement pour l’ailier des Knicks, qui est rapidement revenu sur le parquet pour aider son équipe à décrocher ce Game 1.

– Attention aux Hawks. Atlanta n’a pas à rougir de cette première sortie en postseason, loin de là. S’ils ont souffert sur le jeu de transition et face à l’agressivité vers le cercle des Knicks, les Hawks ont tenu la dragée haute aux locaux pendant trois quart-temps et ont même réussi un run pour revenir à -8 à moins de deux minutes de la fin. Il n’a pas manqué grand-chose pour faire basculer la rencontre. Encourageant pour la suite de la série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.