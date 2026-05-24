Les Hawks tiennent à CJ McCollum

Chez les Hawks, il n’y aura pas beaucoup de dossiers à gérer cet été et le plus gros sera donc assurément celui de CJ McCollum, devant ceux de Jonathan Kuminga, Gabe Vincent ou bien Jock Landale.

À 34 ans, l’arrière a connu une saison 2025/26 morcelée entre Washington (18.8 points, 3.6 passes, 3.5 rebonds) et Atlanta (18.7 points, 4.1 passes, 3.1 rebonds), mais sa bonne campagne de playoffs (19.2 points, 3 rebonds, 2 passes) a fini de convaincre ses dirigeants, puisque Hoopshype rapporte que ces derniers souhaitent le conserver.

En fin de contrat cet été, CJ McCollum visera certainement un bail sur plusieurs années, mais un peu moins onéreux que les 30.7 millions de dollars qu’il touchait cette saison. Comme sa qualité de shoot, ses talents de créateur et son leadership ont fait du bien aux Hawks en deuxième partie d’exercice (19-4 dès qu’il est passé titulaire à plein temps), on imagine que les deux camps sauront faire le nécessaire pour prolonger son aventure en Géorgie.

On peut également penser qu’il y aura à Atlanta une volonté de se renforcer à la mène, avec éventuellement Keaton Wagler, Mikel Brown Jr, Darius Acuff Jr. et Kingston Flemings pour venir épauler « 3J » via la Draft (8e choix). Et ainsi tourner définitivement la page Trae Young.

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 ATL 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.7 1.0 1.9 0.6 18.7 2025-26 WAS 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.1 0.7 1.7 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.