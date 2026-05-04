Après Trae Young, les Hawks veulent laisser du temps à leur nouveau noyau

La saison des Hawks s’est terminée sur une élimination à domicile, à l’issue du Game 6 face aux Knicks, mais aussi sur une humiliation, avec un revers historique de 51 points ! Cela ajoute évidemment du sel sur la plaie.

« C’est nul. C’est le meilleur moyen de résumer les choses. C’est chiant. C’est une sensation catastrophique. Ce n’est pas comme ça qu’on veut terminer une série, c’est sûr », reconnaît Jalen Johnson au moment de conclure la campagne. « Cela nous offre de l’essence pour la saison prochaine, ça alimente notre intersaison. On doit s’assurer que ça ne se reproduise jamais. On ne veut plus jamais revivre ça. Ça reste sur l’estomac, c’est dur, c’est clair. »

L’heure du bilan a sonné pour les Hawks, après cette saison que l’on peut couper en deux. La première partie était avec Trae Young qui s’est blessé et a ensuite été transféré. On entre alors dans la seconde partie, avec les arrivées de CJ McCollum et Jonathan Kuminga notamment.

Les semaines qui ont suivi ont été intéressantes, avec un jeu offensif rythmé et une équipe qui est montée en puissance puis s’est qualifiée directement pour le premier tour. Une belle réussite, pleine de promesses.

« Ce qu’on a fait cette saison, c’est de consolider une identité », analyse le coach Quin Snyder. « Les fondations ont commencé à être posées. C’est indispensable pour réussir dans cette ligue : peu importe le processus de construction et la rapidité avec laquelle il aboutit. C’est compliqué de donner un calendrier mais je sais que, sans identité, ni fondation et culture, on ne peut pas réussir. »

Laisser de l’espace à ce groupe, pour qu’il exploite pleinement son potentiel

Contrairement aux Nuggets, Celtics et Magic, où la déception et la frustration dominent après l’élimination au premier tour, à Atlanta, et à l’instar des Raptors à Toronto, c’est l’enthousiasme qui règne.

Ce groupe n’a eu que trois mois pour s’exprimer et avec une intersaison pour se préparer et une saison entière pour faire ses preuves, il y a du potentiel. Au fond, la principale recrue des Hawks, cela pourrait tout simplement être le temps et une forme de continuité. C’est l’avis du GM local, Onsi Saleh.

« On n’est pas à un seul joueur, une seule recrue de devenir ce qu’on veut être. Quand je suis arrivé ici, l’essentiel c’était d’être régulier dans le temps. On ne veut pas être une équipe qui fait un bon parcours, puis revient à la case départ », écarte déjà le dirigeant. « On doit être malin sur la construction de notre équipe et, avec les gars déjà présents, on a encore de la marge. Jalen Johnson va encore être meilleur, il n’est pas encore dans ses meilleures années. Dyson Daniels sera meilleur. Zaccharie Risacher, Asa Newell, Onyeka Okongwu sont encore jeunes. On va ajouter deux joueurs de 19 ans. Prendre des mesures dès maintenant est hors de question. »

Il y a pourtant quelques dossiers à gérer, notamment CJ McCollum qui est en fin de contrat, ou peut-être Zaccharie Risacher, qui a perdu du temps de jeu au fil des semaines et n’a quasiment pas joué en playoffs. Néanmoins, ce ne seront que des coups de pinceau et il ne devrait pas y avoir de grandes manœuvres cet été.

Patients, les Hawks veulent franchir les étapes les unes après les autres et ne pas se précipiter.

« Tout ne va pas se faire en un an. Il faut construire petit à petit », explique Dyson Daniels. « Si on compare notre situation de l’année passée à celle de cette saison, on a fait un pas en avant. Le plus important, c’est l’expérience acquise par les joueurs. Grâce à ça, on sait à quel point les playoffs sont physiques et à quoi ils ressemblent. »