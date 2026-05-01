Plus dure est la chute pour les Hawks

Après avoir mené 2-1 dans cette série, les Hawks venaient de perdre deux rencontres de suite avant de revenir chez eux, à Atlanta. Le Game 6 était donc capital pour rester en vie et arracher un Game 7 au Madison Square Garden. Sauf que la soirée va vite, très vite, trop vite tourner au cauchemar face à une équipe dominatrice et en roue libre.

La preuve, tout simplement, avec le score à la mi-temps : 36-83. Les 47 points d’écart devenant ainsi le nouveau record NBA pour une première période en playoffs…

« C’était compliqué pour n’importe lequel d’entre nous d’imaginer ce score à la pause », ne peut que commenter Quin Snyder. « Le défi consiste alors à continuer de se battre, à rester soudé et connecté. On est dans le même bateau, on doit digérer tout ça, assumer. C’était dur mais les gars ont continué de se battre malgré le score. »

Le coach des Hawks, malgré ce revers de 51 points, a insisté sur l’attitude de ses joueurs dans cet enfer.

« Encore une fois, il y a des choses qui ne se traduisent pas sur le tableau d’affichage. On regarde beaucoup de choses mais notre équipe n’a pas arrêté de se battre en seconde période », poursuit-il. « Les Knicks ont marqué encore et encore, mais on est resté soudé. On n’a pas abandonné. C’est important car notre équipe est comme ça. On a pu jouer ces matches de playoffs justement parce qu’on avait cette approche durant toute la saison. »

« On n’a jamais été aussi mauvais cette saison que dans cette partie »

Cette élimination devient alors plus cruelle. Les Hawks n’étaient certes pas favoris de cette série mais avec l’avantage de 2-1 gâché puis cette terrible soirée de jeudi, le tableau général est noirci. Il ne doit pas faire oublier les réussites d’Atlanta depuis quelques mois, dans les résultats et le jeu offensif, après le transfert de Trae Young.

« Malgré tout ce qu’on a accompli cette année, c’est évident qu’on avait hâte de faire mieux. C’est une expérience enrichissante pour nous. On progresse et on va tirer les leçons de cette expérience. On en sort grandi, c’est sûr », assure Jalen Johnson. « On n’a jamais été aussi mauvais cette saison que dans cette partie et c’est dommage », se lamente Nickeil Alexander-Walker. « Le positif, c’est que ça ne s’arrête pas là, on peut s’appuyer dessus. C’est une expérience qui va nous permettre de grandir, d’apprendre. »

Avec seulement 13.7 points de moyenne à 38% de réussite au shoot et 42% à 3-pts, la meilleure progression de la saison a connu une série compliquée face aux Knicks. « J’étais déçu de ma performance sur le moment », confirme l’ancien des Wolves. « Je suis énervé et je vais l’être un bon moment mais heureusement j’ai une famille. »

Quant aux Hawks, cet historique revers pourrait, en plus des belles promesses du printemps, totalement servir de carburant au groupe afin de rebondir avec panache la saison prochaine et faire oublier cette humiliation.