Les Raptors partent en vacances la tête haute

Même sans Brandon Ingram, les Raptors ont vendu chèrement leur peau à Cleveland dans ce Game 7, mais sans inverser le cours de l’histoire, qui donne l’avantage aux Cavaliers. Ces derniers ont fait l’effort après la pause et ont réussi à l’emporter, afin de se qualifier pour la demi-finale de conférence face aux Pistons.

L’exercice 2025/26 des Canadiens est donc fini, après 46 victoires en saison régulière et un premier tour perdu en sept matchs. Est-ce une réussite ? « C’est un succès total », surenchérit Darko Rajakovic. « Je suis fier de tout ce qu’on a accompli. On a fait progresser les gars. On a fait le premier tour, joué le Game 7 à l’extérieur. »

Ses premiers mots, après la défaite, ont été logiquement pour ses joueurs. « On a tout donné. Tout ce qu’on avait. Les gars ont été incroyables, se sont battus sur chaque possession. Le match ne fut pas facile. »

Darko Rajakovic, qui a précisé que ses joueurs allaient lui manquer cet été, n’avait que des compliments à faire à son vestiaire. « Je suis fier de mon groupe, qui ne se cherche jamais d’excuse, que ce soit les absents ou la fatigue. Je suis fier non seulement pour ce match, mais pour la série et toute la saison. Je suis très fier de notre parcours cette saison », insiste le technicien.

Promesses et confirmation

Même discours chez RJ Barrett. « Je suis fier de ce groupe, de tout ce qu’il a réussi », glisse l’ancien des Knicks. « On a joué dur et avec des joueurs qui n’ont aucune expérience des playoffs. On a été mené dans la série, on a perdu des titulaires. Les gars ont répondu présent, ont tout donné. »

Les Raptors ont su faire mentir les pronostics cette saison et les performances de cette saison sont prometteuses pour la suite. « Perdre à ce niveau, ça fait mal, c’est évident mais ça montre aussi à la ligue et au monde ce qu’on met en place ici. Quand on croise les Raptors, le combat est dur », remarque RJ Barrett.

Attention néanmoins, car le plus dur va commencer pour la franchise de Toronto. C’est la fameuse saison de la confirmation, qui est une marche importante que l’on peut totalement manquer. Il suffit de se souvenir du Magic en 2024, également porteur de belles promesses après son Game 7 du premier tour perdu contre les Cavaliers. La suite ? Ça patine beaucoup avec deux éliminations au premier tour de suite, dont la dernière dimanche soir à Detroit…