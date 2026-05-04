Intraitables, les Pistons remportent leur Game 7 face au Magic

Le Magic peut être fier d’avoir poussé le leader de la conférence Est au Game 7, mais il peut regretter d’avoir gâché une si belle avance dans le Game 6 avant de s’effondrer. Revenus de l’enfer après avoir été menés 3-1, les Pistons n’auront pas laissé passer l’occasion de se racheter dans ce Game 7 à domicile, en réussissant le match presque parfait, en attaque comme en défense.

Aux côtés de Cade Cunningham (32 points, 12 passes décisives), on retiendra forcément la performance de Tobias Harris (30 points, 9 rebonds, 3 interceptions), le leader par l’exemple de cette équipe, qui a sorti son meilleur match de la saison pour forcer la décision.

Tobias Harris répond à Paolo Banchero

Paolo Banchero a débuté très fort pour permettre à Orlando de jouer les trouble-fêtes pendant un peu plus d’un quart-temps. L’ailier-fort du Magic a fait mouche à trois reprises à 3-points pour lancer son match et il s’est à nouveau distingué en début de deuxième quart-temps, avec un 2+1 puis deux paniers supplémentaires pour maintenir les Floridiens en tête (31-35).

Le trio Cade Cunningham – Tobias Harris – Jalen Duren a répondu par un 7-0, mais Orlando tenait bon à moins de trois minutes de la pause (45-45). Detroit a alors pu compter sur le coup de chaud de Tobias Harris pour faire la différence avant la pause. Ses 17 points sur la période ont ainsi forcé le Magic à poser un premier genou à terre, le vétéran alignant notamment quatre paniers de suite, dont deux flèches à 3-points (60-49).

Le collectif floridien a définitivement lâché prise au retour des vestiaires, entre le 11-2 asséné par le duo Cunningham-Harris, ou l’entrée payante de Daniss Jenkins qui a bouclé le quart-temps sur un 3-points au buzzer (84-63). Orlando a tout essayé, sauf que Cade Cunningham et Tobias Harris se sont chargés de garder le cap jusqu’à la fin, pour éviter toute mauvaise surprise et savourer ce précieux succès (116-94).

Pour la première fois depuis 2008, les Pistons gagnent donc une série de playoffs et la dernière fois, c’était déjà contre le Magic. Dix-ans plus tard, revoilà la franchise du Michigan en demi-finale de conférence, n’attendant plus que de connaître le nom de son adversaire : Cleveland ou Toronto !

CE QU’IL FAUT RETENIR

La chance du Magic était passée. Le momentum, c’est ce qui fait toute la beauté et la cruauté d’une série. En l’occurrence, Orlando a touché la qualification du bout des doigts dans un Game 6 à domicile, avant de finalement s’écrouler. Menés 3-1, les Pistons ont progressivement repris vie pour finir en boulet de canon par ce Game 7 aux airs de démonstration. C’est la 15e équipe de l’histoire à signer un tel « comeback », et la deuxième en deux jours. Et surtout, comme en 2003, Detroit remonte Orlando au premier tour.

Tobias Harris a forcé le destin. Le facteur X par excellence, celui qui a fait basculer le match en inscrivant 17 points dans le seul deuxième quart-temps pour mettre Detroit sur les bons rails et épauler un Cade Cunningham encore époustouflant. Comme Joel Embiid la veille, c’est la première fois qu’il remporte un Game 7 dans sa carrière, après avoir essuyé trois échecs. 30 points, c’est également sa meilleure perf’ offensive de la saison et elle arrive donc au bon moment !

Paolo Banchero esseulé. On a cru qu’il allait pouvoir compenser l’absence de Franz Wagner à lui seul, après une entame de match tonitruante, mais la suite a démontré qu’il ne pouvait pas porter toute la charge offensive sur ses épaules. Car le Magic, en manque de création et d’inspiration, a de plus en plus souffert offensivement au fil du match. Comme en 2024, Paolo Banchero inscrit en tout cas 38 points dans une défaite au Game 7.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.