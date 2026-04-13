Qui a fait mentir les pronostics ? Les Hornets et les Spurs en haut de la liste

Tous les ans, bookmakers et médias se prêtent à l’exercice toujours un peu périlleux des projections pour la saison NBA à venir. Simples tendances avant le coup d’envoi, ces prévisions basées sur différentes catégories statistiques deviennent un repère précieux au moment de dresser le bilan des 82 matchs de la saison régulière.

Cette campagne 2025/26 aura été riche en péripéties, pour le bonheur de certains et beaucoup moins pour d’autres. Qui a surpassé les attentes ? Qui est passé au travers ? Voici ce qu’il faut retenir des over/under, à partir des données de BetMGM relevées en début de saison.

Les Hornets et les Spurs, les grosses surprises de la saison

Voir le Thunder tout en haut de la hiérarchie pour la troisième année consécutive à l’Ouest n’a rien de très surprenant. Que les Spurs soient son dauphin est autrement plus inattendu.

La franchise de Victor Wembanyama signe le deuxième meilleur écart de la ligue : +18,5 victoires par rapport à son total escompté. San Antonio était attendu en progrès avec le développement de son intérieur français et l’intégration de De’Aaron Fox, mais passer de 34 à 62 victoires en une saison relève du tour de force.

La palme revient toutefois aux Hornets, qui frôlent les 20 victoires d’écart entre leurs projections d’avant-saison et leur total final (+19,5). Charlotte était annoncé avec le quatrième pire bilan de la NBA : le voilà au play-in à l’Est. Cette première saison dans le positif depuis 2022 est le fruit d’une construction progressive autour d’un jeune noyau dur (LaMelo Ball, Brandon Miller et désormais Kon Knueppel) et, surtout, d’un exercice enfin épargné par les blessures à répétition qui plombaient la franchise ces dernières années.

Parmi les autres bons élèves, les Pistons confirment leur trajectoire ascendante un an après avoir déjà signé un delta record de +30 victoires sur une seule saison. Les Celtics, eux, ont fait mieux que se défendre malgré la blessure longue durée de Jayson Tatum, preuve que Boston conserve une profondeur de banc et une culture de la gagne au-dessus du lot. Les Suns, enfin, étonnent leur monde : peu les imaginaient à pareille fête après la fin de l’ère Kevin Durant – Bradley Beal, mais le recentrage du projet autour de Devin Booker porte déjà ses fruits.

L’énorme gadin des Pacers

De l’autre côté du spectre, Indiana a perdu bien plus que la finale NBA la saison passée. En voyant Tyrese Haliburton se blesser gravement lors du Game 7 face au Thunder, les Pacers ont aussi hypothéqué une bonne partie de leur exercice suivant. Privé de son meneur et sans perspective de résultat à court terme, le finaliste sortant a passé ces derniers mois en roue libre, pour terminer avec -20,5 victoires par rapport aux projections de BetMGM.

Avec seulement 19 succès au compteur (le plus faible total de l’histoire de la franchise), la formation de Rick Carlisle devient seulement la troisième équipe de l’histoire à chuter aussi bas un an après avoir joué le titre, après les Warriors 1964/65 et les Cavaliers 2018/19, orphelins de LeBron James.

Autres franches déceptions, Memphis et Sacramento (-15,5 victoires chacun) n’ont pas montré grand-chose, si ce n’est un manque de cap criant. Les Grizzlies ont au moins entamé leur reconstruction en se séparant de Jaren Jackson Jr. en cours de saison, mais le dossier Ja Morant reste entier. Le chantier est à peine moins vaste du côté de Sacramento, où l’effectif apparaît aussi déséquilibré que vieillissant.

Les Bucks complètent ce bas de tableau, malgré des projections d’avant-saison déjà modestes pour une équipe qui visait le titre il y a peu, et qui compte une star comme Giannis Antetokounmpo dans son effectif.