Bête noire de Toronto, Cleveland rejoint Detroit en demi-finale de conférence

Certes inexpérimentés et encore privés de Brandon Ingram, les Raptors attaquent ce Game 7 sans le moindre complexe : la balle circule et cela offre des paniers faciles, le banc apporte positivement, Scottie Barnes et Jamal Shead allument les brèches et l’écart s’élève rapidement à une dizaine de points. Sonnés mais sauvés par des deuxièmes chances et lancers-francs, les Cavaliers terminent fort le quart-temps pour recoller à une possession (26-24).

Dans l’impression visuelle, on sent Toronto au-dessus, en grande partie grâce à son duo Barnes/Shead et aux nombreuses pertes de balle adverses, mais Cleveland s’accroche. Donovan Mitchell et James Harden en difficulté, c’est le trio Sam Merrill – Max Strus – Jaylon Tyson qui crée des différences en sortie de banc. Comme l’énergie des remplaçants est bénéfique et que les 3-points se remettent à tomber dedans, l’écart se réduit complètement et un nouveau match commence (49-49).

Sur la lancée de leur grosse fin de première période, les Cavaliers redémarrent fort après la pause et prennent ainsi les devants. Donovan Mitchell est plus à l’aise, James Harden gagne en agressivité et l’avance grimpe à +10. C’est ensuite Jarrett Allen qui se met à démembrer les Canadiens, pour porter le score à +20 et se rapprocher de la qualif’ (87-68). Scottie Barnes gêné par les fautes, les Raptors déjouent complètement avec une adresse en chute libre et une raquette massacrée.

Dos au mur, Toronto jette ses dernières forces dans la bataille avec RJ Barrett et Scottie Barnes, sauf que Jarrett Allen continue d’attirer tous les ballons. L’agressivité canadienne permet néanmoins de réduire quelque peu l’écart, sans pour autant suffire à inquiéter véritablement Cleveland, désormais serein collectivement. La victoire est assurée (114-102) et il est temps de penser à la demi-finale de conférence face à Detroit.

À RETENIR

– Jarrett Allen se réveille au bon moment. En difficulté sur les six premiers matchs face à Scottie Barnes et Collin Murray-Boyles, Jarrett Allen a sorti le grand jeu dans le Game 7, égalant son record de points en playoffs et frôlant son record de rebonds. En seconde période, c’est lui qui a mis les Cavaliers sur ses épaules pour creuser l’écart et, si son équipe a autant dominé sous les panneaux, avec de nombreux points en seconde chance, c’est parce qu’il a aimanté tous les ballons à l’intérieur. Se montrant aussi dissuasif en défense, pour valider l’une de ses meilleures performances en carrière.

– La bascule du troisième quart-temps. Les Raptors auront laissé passer leur chance dans ce match lorsqu’ils étaient à +10, ne capitalisant pas sur la mauvaise entame des Cavaliers pour creuser un écart significatif et se laissant rattraper juste avant la pause, par un 11-2 initié par Max Strus. Après la pause, ils ont concédé un 11-1 qui les a encore plus enfoncés, mais ce sont surtout les réveils successifs de Donovan Mitchell, James Harden puis Jarrett Allen qui ont enterré les espoirs canadiens. Sans adresse ni présence au rebond, Toronto a sombré et Cleveland était alors lancé vers les demi-finales de conférence face à Detroit.

– Toronto reste maudit contre Cleveland. Quatre séries, quatre éliminations. Tel est le bilan des Raptors face aux Cavaliers en playoffs. LeBron James n’est plus là, sauf que la malédiction perdure et cela fait également onze défaites en onze matchs pour les Canadiens sur le parquet des Cavs. Une issue cruelle pour les hommes de Darko Rajakovic, qui n’auront pas démérité dans ce premier tour, mais qui auront simplement manqué de solutions autres que Scottie Barnes et RJ Barrett pour embêter davantage la franchise de l’Ohio, impériale à la maison (4-0) et qui rappelle du même coup l’importance de l’avantage du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.