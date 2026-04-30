Et maintenant, Brandon Ingram se blesse…

Sale soirée pour Toronto. Déjà battus par Cleveland dans un Game 5 qui a basculé en seconde période, les Raptors ont aussi perdu Brandon Ingram, touché au talon droit et incapable de revenir en jeu après la pause.

L’ailier n’a joué que 11 minutes, pour un petit point, un rebond et deux passes, avant de quitter le terrain dans un match qui redonne l’avantage aux Cavaliers (3-2) dans la série.

Après la rencontre, Darko Rajakovic a confirmé que son ailier avait réactivé un problème au talon qui traîne…

« Il s’est de nouveau blessé au talon lors d’une action. Nous avons essayé de changer son bandage. À la mi-temps, il a essayé de voir s’il serait en mesure de jouer la deuxième mi-temps, mais il n’a pas pu revenir sur le terrain. Nous en saurons davantage demain, après avoir procédé à des examens complémentaires » a expliqué le coach.

Le souci, c’est que cette inflammation du talon n’arrive pas de nulle part. Brandon Ingram avait déjà raté plusieurs matchs en fin de saison régulière à cause de ce problème, qu’il traînait visiblement depuis le début des playoffs.

Car depuis le début de ce premier tour, le All-Star avait déjà beaucoup de mal à trouver son rythme face à la défense physique des Cavaliers. Avant ce Game 5 écourté, il tournait à 14.8 points, 3.8 rebonds et 2.3 passes, à seulement 33.9% au tir. Sans lui, ou avec un Brandon Ingram diminué, les Raptors devront trouver d’autres solutions offensives pour éviter l’élimination à Toronto lors du Game 6, alors qu’Immanuel Quickley est déjà forfait.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.