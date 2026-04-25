Immanuel Quickley ne reviendra pas lors du premier tour

Déjà absent des trois premiers matchs de la série, et remplacé par Jamal Shead dans le cinq canadien, Immanuel Quickley est officiellement forfait pour la totalité du premier tour entre les Raptors et les Cavaliers.

Son retour en bonne voie depuis quelques jours, le meneur a malheureusement aggravé sa blessure à l’ischio-jambier droit (une élongation) pendant sa phase de rééducation. Il ne pourra donc pas revenir à temps pour aider Toronto, actuellement mené 2-1 par Cleveland.

Essentiel dans la réussite des Raptors, avec 16.4 points, 5.9 passes, 4 rebonds et 1.3 interception de moyenne (à 37% à 3-points), Immanuel Quickley s’était blessé lors du dernier match de son équipe en saison régulière. Alors qu’il venait déjà d’en manquer plusieurs à cause de sa fasciite plantaire au niveau du pied droit.

Même s’ils ne sont pas totalement dos au mur, les joueurs de Toronto n’ont pour autant pas le droit à l’erreur dans leur série et c’est donc sans « IQ », potentiellement rétabli en demi-finale de conférence, qu’ils devront d’abord franchir l’obstacle Cleveland. Le Game 4 aura lieu dimanche après-midi.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NY 64 19:25 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NY 78 23:06 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NY 81 28:56 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 NY 30 24:00 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 2023-24 TOR 38 33:17 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2024-25 TOR 33 27:49 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 17.1 2025-26 TOR 70 31:52 44.3 37.4 82.1 0.5 3.5 4.0 5.9 2.0 1.3 1.5 0.1 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.