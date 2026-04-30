À l’usure, les Cavaliers reprennent la main face aux Raptors

Après un Game 4 particulièrement difficile à regarder sur le plan du jeu, les Cavaliers et les Raptors ont décidé de proposer un bien meilleur contenu dans le Game 5, alors que la série est repartie dans l’Ohio.

En première mi-temps, on a d’ailleurs le droit d’observer deux attaques qui carburent, puisque les adresses sont insolentes et les paniers à 3-points tombent à foison. Le bémol, c’est que Cleveland n’est pas irréprochable avec le ballon, gâchant de précieuses munitions, face à une équipe de Toronto qui se régale en transition, sous l’impulsion de Scottie Barnes et RJ Barrett, mais aussi Jamal Shead, qui accélèrent le rythme dès que possible et font bien circuler la gonfle pour des points faciles à l’intérieur.

En face, James Harden a beau scorer avec aisance, ses pertes de balle coûtent cher, et la réussite à longue distance de Ja’Kobe Walter fait également très mal aux Cavs, logiquement menés à la pause (74-67). Clairement, la discrétion de Donovan Mitchell et Evan Mobley est un problème qu’il faudra vite résoudre, alors que la sortie sur blessure de Brandon Ingram peut aussi aider.

En seconde période justement, et alors que les Cavaliers continuaient de courir après le score face à des Raptors très solides pour conserver les commandes, Evan Mobley s’est mis à flamber offensivement, dans un registre qui ne lui est pas familier : le shoot extérieur. À l’origine d’un 13-0 entre les troisième et quatrième quarts-temps, c’est le DPOY 2025 qui change la physionomie de ce match, en compagnie d’un Dennis Schröder également inspiré avec son tir et sur ses pénétrations.

D’un coup d’un seul, Cleveland retrouve donc son basket dans une ambiance électrique, tant sur les tribunes que sur le parquet, et après avoir été menés d’une dizaine de points par Toronto, les joueurs de l’Ohio en comptent à leur tour une dizaine d’avance. Tout ça autour de James Harden et Dennis Schröder, mais sans Donovan Mitchell, laissé sur le banc par Kenny Atkinson face à l’efficacité de sa paire d’arrières.

Lancés, les Cavaliers ne trembleront pas dans les derniers instants et, forts de leur deuxième mi-temps réussie, les voilà qui se ré-installent aux commandes de la série (3-2), avant de retourner au Canada pour éventuellement plier ce premier tour. À voir si les Raptors auront digéré leur effondrement collectif, avec une ribambelle de tirs manqués au pire moment…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland souffre mais assure l’essentiel. Si James Harden les aura mis sur de bons rails avec son adresse primée, il les aura également plombés avec ses pertes de balle. Pas aidés par le non-match de Donovan Mitchell et Evan Mobley, les Cavaliers étaient ainsi mal embarqués une bonne partie de ce Game 5, avant qu’un 13-0 ne vienne tout bouleverser entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps. À l’initiative du « run », Mobley a bien fait de se réveiller à temps et Kenny Atkinson peut se réjouir d’avoir aussi pu compter sur un banc efficace, même avec le repositionnement de Max Strus dans le cinq.

– Evan Mobley et Dennis Schröder ont sanctionné. Pas spécialement réputés pour leur qualité de shoot, Evan Mobley et Dennis Schröder n’en restent pas moins des joueurs capables de convertir leurs tirs extérieurs quand ils sont laissés ouverts. Et lorsqu’ils commencent à en rentrer, la confiance augmente et ils peuvent devenir inarrêtables. C’est ce qu’il s’est justement passé dans ce Game 5, le duo cumulant un joli 6/9 à 3-points. Moins attendus dans l’exercice que James Harden ou Donovan Mitchell, c’est leur adresse qui a clairement fait basculer cette partie, quand le K.-O. semblait dans l’air.

– Toronto peut nourrir des regrets. Les Raptors ne sont pas passés loin de gagner le premier match de leur histoire sur les terres de Cleveland, mais il faudra encore attendre (pourquoi pas jusqu’au Game 7 ?). On les a pourtant sentis proches de prendre l’avantage du terrain, car ils ont mené plus de la moitié du temps, mais ils ont finalement pris l’eau dans le dernier quart d’heure, devant la réussite extérieure de leurs hôtes, plus forte que leur domination au rebond ou sur jeu rapide. C’est maintenant à leur tour de protéger leur parquet, tandis que l’on surveillera aussi l’état de santé de Brandon Ingram.

– Brandon Ingram se blesse. Victime d’une inflammation au talon, Brandon Ingram a dû quitter ses partenaires au cours de la première mi-temps, après une nouvelle performance sans relief (1 point, 2 passes, 1 rebond et 1 contre en 11 minutes). Pas une bonne nouvelle, même s’il n’était pas au mieux jusqu’à présent, quand on sait que les Raptors doivent déjà faire sans Immanuel Quickley, un autre de leurs titulaires, depuis le début de la série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.