Une saison pas comme les autres pour Jock Landale

Coupé par les Rockets en 2025, Jock Landale avait rebondi à Memphis. Un choix payant puisqu’il a disputé le meilleur basket de sa carrière avec 11.3 points et 6.5 rebonds de moyenne sous le maillot des Grizzlies.

Après trois saisons à être remplaçant, avec une douzaine de minutes pour s’exprimer, le pivot de 30 ans pouvait enfin jouir d’un temps de jeu conséquent et montrer qu’il avait bien sa place en NBA.

« J’ai vraiment retrouvé cette flamme qui me pousse à évoluer en NBA et j’espère pouvoir jouer dans cette ligue pendant encore cinq ans environ », confirme-t-il. « J’aime ce défi de m’améliorer, de faire taire certains de mes détracteurs. Beaucoup pensaient que je ne tiendrais jamais le coup en NBA et ne pensaient pas que je serais voulu, mais je crois que je commence à prouver que je suis un joueur très utile pour une équipe. »

Puis, le 3 février, avec notamment Jaren Jackson Jr, il est transféré vers Utah. Deux jours plus tard, le Jazz l’envoie à Atlanta contre du cash…

« J’ai eu l’impression de vivre trois saisons en une. C’était assez dingue. Je suis arrivé chez les Hawks parce qu’ils m’avaient vu être bon à Memphis et souhaitaient que j’aide l’équipe. J’ai adoré », raconte Jock Landale.

L’envie de rester à Atlanta

De nouveau remplaçant en Géorgie, l’Australien reste précieux avec 9.1 points et 4.1 rebonds de moyenne en 19 minutes. Sauf que, mauvaise nouvelle, début avril, il se blesse à la cheville droite et, malgré ses efforts, ne peut pas revenir pour le premier tour des playoffs perdu contre les Knicks.

« C’était frustrant et ça a un peu changé le cours de notre saison », juge l’ancien des Suns. « Heureusement, je n’ai pas été opéré. Je n’ai pas vraiment pu me reposer pendant ma rééducation et j’ai l’impression que c’est exactement ce dont j’avais besoin. J’ai pris une semaine complète de repos et ma cheville a bien progressé pendant cette période. Si on me demandait de lacer mes chaussures aujourd’hui, je serais prêt à jouer. »

La suite pour lui, c’est une intersaison importante puisqu’elle va décider de la suite de carrière.

« Je suis libre et je ne sais pas vraiment ce qu’il va se passer », glisse-t-il, en précisant qu’il aimerait rester chez les Hawks. « J’espère m’y installer pour un moment. Il y a un véritable esprit d’équipe universitaire ici, où tout le monde s’entend très bien et c’est rare en NBA. C’était rafraichissant et j’ai aimé faire partie de ce groupe. »

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SA 54 10:54 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHO 69 14:11 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 13:38 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 2024-25 HOU 42 11:54 53.3 42.3 67.5 1.3 1.9 3.3 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8 2025-26 ATL 23 19:23 51.6 39.1 54.1 1.8 2.3 4.1 1.7 2.1 0.4 0.6 0.6 9.1 2025-26 MEM 45 23:33 51.4 38.0 67.4 3.1 3.4 6.5 1.7 2.3 0.6 1.0 0.5 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.