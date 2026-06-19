Les Hawks cherchent la meilleure solution avec leur huitième choix de Draft

Désormais ambitieux avec leur nouveau noyau dur, les Hawks ont en plus eu de la chance au tirage en obtenant le 8e choix de la Draft, via New Orleans, qui avait sacrifié son premier tour 2026 pour sélectionner Derik Queen l’an dernier. C’est donc une bonne carte dans le jeu de la franchise de Géorgie.

Dès lors, qu’en faire ? D’après The Athletic, toutes les options sont sur la table. Les dirigeants envisageraient aussi bien d’utiliser ce 8e choix pour monter dans la Draft que pour reculer et récupérer d’autres atouts. Ils restent également ouverts à l’idée de le conserver, si le bon profil est encore disponible.

L’idée serait notamment de sélectionner un jeune extérieur capable, à terme, de prendre le relais de CJ McCollum, que les Hawks espèrent prolonger durant l’intersaison. C’est pourquoi le nom du meneur de jeu Kingston Flemings revient parfois, même si ce dernier n’a pas prévu d’essai avec Atlanta.

Profil très explosif, capable d’attaquer le cercle et de mettre la pression sur les défenses, Kingston Flemings pourrait apporter une option de création supplémentaire derrière CJ McCollum. Mais son absence de « workout » à Atlanta entretient forcément le flou autour de cette piste.

De notre côté, dans notre première Mock Draft, nous imaginions plutôt l’arrivée de Mikel Brown Jr, dont la palette offensive pourrait séduire Quin Snyder et son coaching staff.