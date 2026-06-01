Lu Dort sacrifié par ses dirigeants ?

Et si Lu Dort avait disputé ses dernières minutes sous le maillot du Thunder, à l’occasion du Game 7 perdu à domicile face aux Spurs ? Pas impossible, quand on sait que la marge de manoeuvre va se réduire financièrement avec les débuts des gros contrats de Jalen Williams et Chet Holmgren, et qu’il y aura potentiellement trois rookies à intégrer à l’effectif ce mois-ci.

Pour ne rien arranger, le Canadien a déçu cette saison, passant par exemple de 10.1 points et 41% à 3-points à 8.3 points et 34% à 3-points, ou ne figurant même plus dans une « All-Defensive Team », après avoir terminé 4e du vote pour le Défenseur de l’année en 2025.

Comme Cason Wallace, Ajay Mitchell, Jared McCain, Isaiah Joe, Aaron Wiggins ou même Kenrich Williams sont également là sur les postes extérieurs, avec des contrats moins onéreux et/ou plus longs, Luguentz Dort n’est peut-être plus autant indispensable qu’avant avec son profil. D’autant qu’Alex Caruso peut aussi très bien remplir son rôle.

Un nouveau contrat à prix d’ami ?

Et alors que sa dernière année de contrat n’est pas garantie en 2026/27, puisqu’il s’agit d’une « team option » à 17.7 millions de dollars, son avenir à Oklahoma City semble plus incertain que jamais.

« La discussion va évidemment avoir lieu, mais ça n’a pas encore été le cas car nous venons à peine de perdre », confie en tout cas l’ailier de 27 ans. « J’ai une énorme confiance en cette franchise et en Sam [Presti]. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi jusqu’à présent, donc bien sûr que je veux rester ici. Cette franchise et cette ville m’ont vraiment façonné en tant que personne et en tant que joueur. La discussion aura lieu et mon objectif numéro un sera évidemment de rester ici. C’est comme une deuxième maison pour moi. »

Arrivé dans l’Oklahoma en 2019, Luguentz Dort y a tout connu depuis, remportant surtout son premier titre de champion il y a un an, mais sept ans plus tard, l’union entre les deux parties touche peut-être à sa fin. À moins qu’une prolongation au rabais ne voit le jour au cours de l’été ?

« J’ai confiance en cette organisation et dans la relation que j’ai construite avec elle », assure le principal intéressé, épanoui à OKC, mais clairement pas au mieux en playoffs (5.5 points à 31% à 3-points) et de moins en moins utilisé par Mark Daigneault. « Comme je l’ai dit, mon objectif principal est de rester ici et nous ferons tout ce qu’il faut pour que ça se fasse. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.