Il y a un nouveau shérif à l’Ouest : les Spurs sont en finale NBA !!!

Comme lors du Game 6, c’est un Victor Wembanyama (22 points, 7 rebonds) agressif qui donne le ton. Tir avec la planche à la Tim Duncan, dunk rageur sur Chet Holmgren, le Français joue même meneur sur plusieurs possessions. De l’autre côté, la défense des Spurs force quatre ballons perdus lors des six premières minutes du match et une claquette dunk de Stephon Castle (16 points, 6 rebonds, 6 passes) donne dix points d’avance à San Antonio (18-8).

Le Thunder continue de perdre des ballons et Julian Champagnie (20 points) fait passer l’écart à +14 sur le quatrième 3-points des Spurs (27-13). Ce sont les rebonds offensifs (7), le réveil de Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 9 passes), et l’adresse de Jared McCain (2/4 à 3-points) qui relancent Oklahoma City en fin de premier quart-temps (32-25).

Le MVP tient son rang

Avec le vent en poupe, le Thunder continue de revenir dans le match. Isaiah Hartenstein, avec ses floaters, et l’inévitable McCain brillent mais un De’Aaron Fox (15 points, 5 passes) plus en vue ce soir et un 3-points de Wemby remettent les Spurs à +9 (40-31). Shai Gilgeous-Alexander prend alors les choses en main. Il enchaîne les tirs à mi-distance et marque onze points en quatre minutes pour ramener son équipe à égalité (49-49).

Sur un nuage lors du premier quart-temps, l’attaque des Spurs est au ralenti dans ce deuxième quart-temps. Victor Wembanyama est de nouveau trop passif et OKC termine un 20-5 qui leur donne quatre points d’avance (53-49). C’est de nouveau De’Aaron Fox qui stoppe l’hémorragie pour San Antonio. Il trouve de l’espace dans la raquette, marque à trois points, et permet aux Spurs de finir la mi-temps sur un 7-0 pour repasser devant (56-53).

Les Spurs en remettent une couche

Mark Daigneault débute la deuxième mi-temps avec Alex Caruso (12 points) et Jaylin Williams (11 points) à la place de Lu Dort et d’Isaiah Hartenstein.

Malgré un dunk puis contre d’OVNI pour Wembanyama, c’est toujours Shai Gilgeous-Alexander qui contrôle la rencontre. Un 3-points, deux lancers francs, une passe qui mène à un tir primé de Caruso et OKC passe devant (63-60).

Les Spurs répondent toutefois immédiatement. Julian Champagnie bénéficie de l’attention que demande Wemby pour marquer 11 points, dont trois 3-points. Un trois points du Français termine un 16-2 qui met San Antonio à +11 (76-65) ! Le Thunder ne panique pas. À l’expérience, SGA va chercher cinq lancers francs pour lancer un 12-4, terminé par un 3-points de Jaylin Williams en fin de possession (80-77).

Les douze dernières minutes commencent sur les chapeaux de roues. Jared McCain (12 points) et Cason Wallace (17 points) répondent à deux tirs primés de Keldon Johnson (11 points). Les Spurs haussent alors le ton. Victor Wembanyama marque six points, De’Aaron Fox fait mouche de loin, et un lay-up en transition du meilleur sixième homme de la saison remettent les Spurs à +11 (97-86) !

San Antonio l’a fait

Le momentum de San Antonio s’arrête net quand Wemby écope de sa cinquième faute avec plus de sept minutes à jouer et que le Thunder réduit l’écart de moitié (97-91). La star sort et Luke Kornet donne 90 secondes ultra solides aux Spurs. Il écrase une tentative de dunk d’Hartenstein sur la planche et au lieu de passer à -4, OKC repart à -12 sur un trois points de Champagnie et un autre de Dylan Harper (107-95).

Dos au mur, ce sont deux 3-points de Cason Wallace qui relancent le match avec moins de deux minutes à jouer (107-101). Avec un Shai Gilgeous-Alexander sur les rotules, le champion en titre manque de jus et ce sont les Spurs qui rejoignent New York en NBA Finals !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La victoire collective de San Antonio. Pendant toute la série, la profondeur de banc du Thunder a pris le dessus sur les seconds couteaux des Spurs. Dans ce Game 7, c’est le collectif des Spurs qui a répondu présent. Menés par Victor Wembanyama, sept Spurs ont fini à 10 points ou plus. De’Aaron Fox a réalisé son meilleur match de la série. Julian Champagnie a de nouveau sorti le lance-flammes. Dylan Harper et Keldon Johnson ont été décisifs en dernier quart-temps. Et Luke Kornet a peut-être changé la fin de match avec un contre monumental. Un effort exceptionnel pour cette équipe qui visait la sixième place de la conférence Ouest avant le début de saison.

– Shai Gilgeous-Alexander, seul contre tous. Le double MVP a tout tenté, marquant un tiers des points de son équipe à plus de 50% de réussite aux tirs. Derrière lui, ce fut le néant. À l’exception de Cason Wallace et de quelques étincelles du trio Caruso – McCain – Williams, personne n’a pu prendre le relais de SGA. Chet Holmgren (4 points, 0 tir en deuxième mi-temps) a disparu de la circulation. Les absences de Jalen Williams et Ajay Mitchell auront finalement été de trop pour le champion 2025.

– Les rebonds offensifs ont changé le match. En première mi-temps, le Thunder a dominé le rebond, prenant neuf rebonds offensifs et marquant 17 points sur secondes chances. C’est ce qui leur a permis de revenir dans le match. Après la pause, les Spurs ont cependant verrouillé le rebond et ont à leur tour attaqué le rebond offensif. Ils ont pris 10 rebonds offensifs de plus que le Thunder en deuxième mi-temps, et beaucoup d’entre eux ont été décisifs pour refaire l’écart au moment le plus opportun.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.