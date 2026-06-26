Le Thunder envoie Isaiah Joe aux Pistons !

Après une saison conclue par une élimination au deuxième tour des playoffs face aux Cavaliers, les Pistons avaient identifié une priorité claire : entourer davantage Cade Cunningham de shooteurs fiables. C’est désormais chose faite.

Selon ESPN, Detroit a trouvé un accord avec le Thunder pour récupérer Isaiah Joe, en échange de deux futurs choix du second tour de Draft. Après Aaron Wiggins, le Thunder continue de dégraisser contre des choix de Draft.

À 26 ans, l’arrière s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des meilleurs spécialistes du tir à 3-points de la NBA. Lors de l’exercice 2025-26, il a compilé 11,1 points et 2,5 rebonds de moyenne en 71 rencontres, avec un beau 42,3 % derrière l’arc.

Même s’il a progressivement disparu de la rotation d’OKC durant les derniers playoffs, la concurrence féroce chez le champion NBA n’enlève rien à ses qualités. Son profil correspond parfaitement aux besoins des Pistons, qui manquaient cruellement d’un véritable danger extérieur capable d’écarter le jeu et de sanctionner les aides défensives sur Cade Cunningham. Ce n’est pas Tyler Herro mais ce sera déjà un vrai plus.

L’opération est d’autant plus intéressante financièrement que Joe possède un contrat très abordable. Signé pour 48 millions de dollars sur quatre ans, son bail est dégressif et les deux saisons les plus coûteuses ont déjà été absorbées par Oklahoma City. Detroit ne lui devra ainsi que 11,3 millions de dollars par saison sur les deux prochaines années, avec une «team option» pour 2027-28.