Draft
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026
Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?

Le Thunder envoie Isaiah Joe aux Pistons !

Publié le 26/06/2026 à 17:33 Twitter Facebook

NBA – Les Pistons renforcent enfin leur adresse extérieure avec Isaiah Joe.

Isaiah Joe

Après une saison conclue par une élimination au deuxième tour des playoffs face aux Cavaliers, les Pistons avaient identifié une priorité claire : entourer davantage Cade Cunningham de shooteurs fiables. C’est désormais chose faite.

Selon ESPN, Detroit a trouvé un accord avec le Thunder pour récupérer Isaiah Joe, en échange de deux futurs choix du second tour de Draft. Après Aaron Wiggins, le Thunder continue de dégraisser contre des choix de Draft.

À 26 ans, l’arrière s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des meilleurs spécialistes du tir à 3-points de la NBA. Lors de l’exercice 2025-26, il a compilé 11,1 points et 2,5 rebonds de moyenne en 71 rencontres, avec un beau 42,3 % derrière l’arc.

Même s’il a progressivement disparu de la rotation d’OKC durant les derniers playoffs, la concurrence féroce chez le champion NBA n’enlève rien à ses qualités. Son profil correspond parfaitement aux besoins des Pistons, qui manquaient cruellement d’un véritable danger extérieur capable d’écarter le jeu et de sanctionner les aides défensives sur Cade Cunningham. Ce n’est pas Tyler Herro mais ce sera déjà un vrai plus.

L’opération est d’autant plus intéressante financièrement que Joe possède un contrat très abordable. Signé pour 48 millions de dollars sur quatre ans, son bail est dégressif et les deux saisons les plus coûteuses ont déjà été absorbées par Oklahoma City. Detroit ne lui devra ainsi que 11,3 millions de dollars par saison sur les deux prochaines années, avec une «team option» pour 2027-28.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes