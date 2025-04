Luguentz Dort plaide sa cause pour le « DPOY »

Avec la blessure de Victor Wembanyama, la course au titre de Défenseur de l’année a été complètement relancée en février et, à ce jour, quatre candidats se dégagent : Dyson Daniels, Draymond Green, Evan Mobley et Luguentz Dort.

Luguentz Dort, justement, est sans doute le moins évoqué des quatre, puisqu’il « souffre » de la qualité de ses coéquipiers dans le domaine. Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Alex Caruso, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein ou Chet Holmgren ne sont pas non plus étrangers à la première place du Thunder au classement des défenses les plus efficaces du pays (106.1 points encaissés sur 100 possessions).

Mais quand on voit à quel point « l’effet Luguentz Dort » est réel cette saison, difficile de passer à côté de sa candidature.

« [En référence à ses rivaux] Ils peuvent tous défendre et je suis sûr qu’ils ont tous de superbes stats, mais moi, je prends vraiment à coeur chacun de mes duels et je fais tout mon possible pour aider mon équipe à gagner » indique dans un premier temps le Canadien (1.1 interception et 0.5 contre). « Et ce n’est pas juste une question de stats. Il faut être capable de regarder les matchs et de voir ce que font les joueurs sur le terrain. Je ne pense pas avoir le plus d’interceptions ou de contres, mais je sais que dès que j’ai un duel, mon adversaire est en enfer. Donc, c’est difficile à définir car, si on se base uniquement sur les stats, je ne serais probablement pas dans la discussion, mais si vous regardez les matchs, vous pouvez voir que je prends vraiment la défense à coeur. »

Welcome to the « Dorture Chamber »

Jamais retenu dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs de la saison en cinq saisons NBA, Luguentz Dort devrait débloquer son compteur à l’issue de sa sixième et, même s’il « ne joue pas pour ça », le joueur de bientôt 26 ans « sera heureux » de recevoir une telle distinction.

« Je rends tout plus compliqué » insiste-t-il concernant sa recette miracle en défense. « Il y a beaucoup de très bons joueurs dans la ligue, ils savent comment réussir des tirs compliqués, donc tout ce que je dois faire, c’est rendre chaque shoot difficile en utilisant ma dimension physique. Avec mon gabarit et ma posture, je peux contenir beaucoup d’attaques, donc en utilisant ces deux atouts-là, c’est difficile de scorer sur moi. »

Et si le Thunder domine la ligue à la moyenne d’interceptions (10.3), de points marqués après des ballons perdus (21.8) ou de déviations de balle (21.0), ou que Oklahoma City n’a concédé que 12 matchs à au moins 30 points d’un attaquant adverse, un record là aussi, c’est en bonne partie grâce à l’influence dans le secteur de Luguentz « Dorture Chamber » Dort, placé sur le meilleur scoreur adverse à chaque match.

Ce dernier considère d’ailleurs un « stop » décisif « comme un ‘game winner’ ».

« J’ai la sensation d’avoir réussi quelque chose de fou, comme un tir du milieu de terrain ou un truc dans le genre » décrit le Canadien. « C’est ce que je ressens quand je réussis un énorme ‘stop’. Ça m’apporte juste beaucoup de joie et ça renforce la confiance que j’ai en moi et en l’équipe. C’est toujours bien quand tu as une équipe derrière toi, qui te soutient en même temps. »

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 23 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.2 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 30 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 33 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 31 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.