LeBron James choisit les Sixers pour son ultime défi !

Le suspense est terminé : LeBron James va disputer sa 24e saison NBA sous le maillot des Sixers ! Après plusieurs semaines de réflexion, l’ancien ailier des Lakers a annoncé lui-même sa décision sur les réseaux sociaux, expliquant avoir sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière après l’élimination de Los Angeles.

À 41 ans, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA s’est finalement laissé convaincre par Philadelphie, qui avait fait de lui sa priorité après l’arrivée de Jaylen Brown. Selon ESPN, LeBron James s’est ainsi engagé pour deux saisons avec les Sixers, pour un total de 8 millions de dollars, avec une « player option » pour la deuxième année.

D’après Dave McMenamin, une source proche de LeBron James assure que son choix s’est surtout joué sur la quête d’un nouveau titre. Après avoir étudié ses options, le quadruple champion NBA estime ainsi que Philadelphie lui offre la meilleure chance de décrocher une cinquième bague.

« À ce stade de sa carrière, s’il doit encore consentir tous les sacrifices nécessaires pour jouer à un très haut niveau, cela doit être au service de la conquête d’un titre », explique cette source à ESPN.

« J’ai encore quelque chose à donner »

Voici la traduction intégrale de son message :

« Quand la saison s’est terminée, je pensais que c’était fini pour moi. Je n’étais pas prêt à l’annoncer et je savais que j’avais besoin de temps pour véritablement prendre ma décision, mais j’étais presque certain d’avoir disputé mon dernier match.

J’étais sincère lors de cette dernière conférence de presse quand j’ai dit que je devais me regarder en face et décider si j’aimais toujours ce sport. J’aime encore véritablement ce sport et j’ai encore quelque chose à donner.

Ces dernières semaines ont vraiment été particulières. Je n’avais encore jamais eu la possibilité de ne pas savoir quoi faire et de prendre réellement le temps de simplement réfléchir. J’ai passé quelques mois incroyables avec toutes les personnes que j’aime, en essayant de trouver la réponse.

C’est ma dernière décision. Je ne la prends pas pour l’argent. Je ne la prends pas pour ma famille. Pour quoi est-ce que je joue réellement, à ce stade ?

J’ai encore envie de faire des sacrifices. J’ai encore envie de travailler. J’ai encore envie de me donner à fond. J’ai encore envie de me battre, de gagner et d’avoir une chance de ressentir à nouveau ce que représente la conquête d’un titre.

Je pense pouvoir aider les Philadelphia 76ers à devenir une équipe championne et je suis très enthousiaste à l’idée d’apporter de l’énergie à une nouvelle base de fans et de commencer cette incroyable aventure une dernière fois.

Merci Los Angeles. Miami, je t’aimerai toujours, et le nord-est de l’Ohio sera toujours chez moi ! »

Au printemps, LeBron James avait déjà assuré que « l’amour du jeu » était toujours présent, sans toutefois garantir son retour. Il avait ensuite acté son départ des Lakers après huit saisons et un titre remporté en 2020.

À Philadelphie, il rejoint désormais un effectif construit autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et VJ Edgecombe. Proche de LeBron James et également représenté par Klutch Sports, Tyrese Maxey avait d’ailleurs mené l’opération séduction des Sixers.

Après Cleveland, Miami et Los Angeles, Philadelphie devient ainsi la quatrième franchise de la carrière du « King ». Et vraisemblablement la dernière…

L’effectif des Sixers 2026/27 Meneurs : Tyrese Maxey, Labaron Philon Jr., Caleb Love Extérieurs : Jaylen Brown, LeBron James, VJ Edgecombe, Anfernee Simons, Jabari Walker, Dalen Terry, Justin Edwards, Rayan Rupert Intérieurs : Joel Embiid, Dean Wade, Dominick Barlow, Ariel Hukporti, Adem Bona, Johni Broome

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.