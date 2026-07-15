Tyrese Maxey, l’atout principal des Sixers pour attirer LeBron James

Les Sixers ont confié une partie de leur recrutement à Tyrese Maxey. Alors que LeBron James a entamé la deuxième semaine de sa « free agency » sans avoir encore choisi sa prochaine équipe, le meneur de Philadelphie serait le joueur le plus actif pour tenter de l’attirer en Pennsylvanie.

Selon ESPN, Tyrese Maxey a multiplié les échanges avec le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Joel Embiid et Jaylen Brown participent également à cette opération séduction, mais le meneur « mène la charge ».

Rien d’étonnant. Tyrese Maxey et LeBron James sont en effet tous les deux représentés par Klutch Sports. Ils ont également pris l’habitude de s’entraîner ensemble durant l’intersaison depuis plusieurs années…

Tyrese Maxey a même déjà décrit LeBron James comme son « grand frère ». Une proximité dont les Sixers espèrent profiter pour convaincre le quadruple champion NBA de rejoindre leur effectif pour la prochaine saison.

Une campagne qui implique tout le monde

Tyrese Maxey n’est pas seul dans cette mission. Joel Embiid a de son côté noué des liens avec LeBron James lors de leur campagne olympique victorieuse commune à Paris.

Jaylen Brown possède une relation différente avec le « King », qu’il a longtemps affronté en playoffs lorsqu’il évoluait à Boston. LeBron James avait néanmoins soutenu sa candidature au titre de MVP quelques mois avant son transfert à Philadelphie.

L’offensive menée par Tyrese Maxey est soutenue par toute la direction des Sixers. Bob Myers, président de Harris Blitzer Sports and Entertainment, était même venu dans le podcast de Rich Paul pour faire la promotion de Philadelphie auprès de l’agent de LeBron James…

« S’il était ici, je lui dirais : ‘Je crois sincèrement que c’est ta meilleure chance de gagner’ », a-t-il expliqué. « Si sa priorité est de gagner, alors parlons de cette équipe. Parce qu’il peut gagner ici, à Philadelphie. »

Philadelphie fait partie, avec Cleveland, Miami et Golden State, des destinations les plus sérieusement envisagées par LeBron James pour poursuivre sa carrière, maintenant qu’il a décidé de quitter les Lakers.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.