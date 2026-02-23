Pour LeBron James, Jaylen Brown est un MVP crédible

Avec 32 points, 8 rebonds et 7 passes dans la victoire face aux Lakers, Jaylen Brown a encore rendu une copie épaisse. Surtout, les Celtics affichent le deuxième bilan de la conférence Est et le quatrième de la ligue. Ce qui, avant le début de saison, n’était clairement pas écrit dans les astres, ni vraiment attendu.

De quoi surprendre donc et aussi recueillir des compliments de la part des adversaires. LeBron James s’est ainsi fendu de plusieurs commentaires élogieux sur le leader des Celtics, tout en rappelant d’abord qu’il n’avait pas oublié un certain moment de 2024…

« Notre relation a été respectueuse, en dehors de la connerie qu’il a dite sur Bronny en Summer League. Mais sans ça, tout va bien », se souvient le joueur des Lakers, en référence à des images de Jaylen Brown, filmé en bord de parquet qui disait que le fils de LeBron n’avait pas le niveau NBA. « Il était revenu dessus sur les réseaux sociaux, mais c’est une autre histoire. Brown est excellent et joue un très bon basket. »

Au point, pour le quadruple MVP de la saison régulière, d’être un candidat crédible au trophée individuel le plus prestigieux de la ligue. Comme Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ou encore Cade Cunningham, qui lui aussi s’estime avoir le profil.

« Pour le MVP, je ne comprends pas que son nom ne soit pas évoqué. Personne ne misait sur eux en début de saison et il tourne à quoi ? 30 points ou juste en-dessous ? Je le dis, c’est un concours de popularité », indique LeBron James. « Comme tout le monde disait qu’il ferait une mauvaise saison, il a utilisé cela comme une motivation. L’équipe qui gagné le titre a été remaniée et il se motive ainsi, pour les maintenir à flot. Ils jouent bien et c’est grâce à lui et aux autres. Il a franchi un cap. »

« Quand je suis arrivé dans la ligue, ma première titularisation était contre les Cavaliers et après le match, il m’avait dit que je serais All-Star un jour »

Le MVP des Finals 2024 a confirmé récemment cette analyse. Depuis le début de saison, il compile 29.2 points (48% de réussite au shoot), 7 rebonds et 4.9 passes de moyenne. C’est de loin son meilleur exercice en carrière et des chiffres qui sont dignes d’un MVP, tout en portant une équipe de Boston diminuée par l’absence de Jayson Tatum et les départs de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis.

« Je suis le meilleur two-way player du monde », répète le champion NBA 2024, qui disait déjà cela début janvier. « Je joue des deux côtés du terrain. Soir après soir, je suis présent, et c’est difficile. Je suis un leader. J’aide mon équipe. Je pousse mon équipe, je lui donne confiance, ce qui ne se voit pas toujours dans les chiffres. Je suis un gagnant. »

S’il n’a pas besoin des autres pour s’envoyer des fleurs ou du moins affirmer ses qualités, Jaylen Brown prend évidemment avec plaisir les compliments lancés par LeBron James, « sans doute le meilleur joueur de tous les temps », juge-t-il. « J’en suis reconnaissant. Quand je suis arrivé dans la ligue, ma première titularisation était contre les Cavaliers et après le match, il m’avait dit que je serais All-Star un jour, que je serais un grand joueur. On a parlé, lors du All-Star Game, de ce moment il y a 10 ans. Il a souri et m’a dit qu’il n’était pas surpris par ce que je faisais en ce moment. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 50 34:16 48.4 34.5 77.7 1.1 5.9 7.0 4.8 2.8 1.0 3.6 0.4 29.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.