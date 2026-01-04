Le MVP de la nuit | Jaylen Brown avait quelques messages à faire passer

Lorsque Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson ont été élus « Joueurs du mois », Jaylen Brown n’avait pas pu cacher sa déception, estimant que cette distinction aurait dû lui revenir. Comme pour appuyer ses dires, la star de Boston a réalisé un très grand match face aux Clippers.

Dès la première mi-temps, le quadruple All-Star se montre avec 20 points, mais cela ne suffit pas pour éteindre les Californiens, qui reviennent après le passage aux vestiaires par l’intermédiaire de Kawhi Leonard.

Jaylen Brown répond alors en réalisant un troisième quart-temps de très haut niveau, où il inscrit 19 points en ne ratant qu’un seul tir et dans le dernier acte, il scelle le sort de ce match en montrant tout l’étendue de sa palette offensive. Après un tir primé, un autre à mi-distance et un “lay-up », les Celtics comptent 21 points d’avance et les Clippers ne se relèvent pas.

« Il suffit juste d’être agressif », explique simplement Jaylen Brown. « Ce soir, c’était une soirée spéciale où j’avais l’impression que tous mes tirs allaient rentrer. Je suis heureux que nous ayons remporté ce match maintenant nous pouvons rentrer à la maison. »

À cinq minutes du terme, Tyronn Lue ouvre son banc et Jaylen Brown en profite pour réussir un « floater » face à Kobe Sanders pour inscrire son cinquantième point et égaler son record en carrière. Le MVP des Finales 2024 a même reçu des chants « MVP » de la part des spectateurs présents à l’Intuit Dome.

En missions sur Kawhi Leonard

Comme pour prouver qu’il méritait bien le titre de « Joueur du mois » à l’Est, Jaylen Brown avait demandé en amont de ce match de pouvoir défendre sur Kawhi Leonard. Le quadruple All-Star a réussi sa mission puisqu’il a limité l’ailier des Clippers à 22 points à 35% de réussite au tir alors qu’il avoisinait les 40 points de moyenne sur la série de victoires de Los Angeles.

« J’ai l’impression que je suis le meilleur ‘two-way player’ (joueur capable à la fois d’attaquer et de défendre) de cette Ligue donc je voulais relever ce défi », affirme Jaylen Brown. « J’essaie d’aider mon équipe à gagner. Nous avons un calendrier compliqué qui arrive donc je vais essayer de garder le rythme. »

Jaylen Brown finit la soirée avec 50 points à 18/26 au tir, 6/10 de loin, mais aussi 3 rebonds et 5 passes pour permettre aux Celtics de largement s’imposer 146-115. Après la rencontre, Joe Mazzulla n’a pas pu cacher son admiration face à la prestation de sa star.

« Après le match, je l’ai remercié parce que c’est un honneur de voir une prestation comme celle-ci en tant qu’entraîneur », souligne le tacticien des Celtics.« Il a apporté en attaque, mais sa défense a aussi été excellente. C’est l’un des matchs les plus complets que j’ai pu voir de sa part. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 31 33:50 50.3 35.6 77.8 1.2 5.2 6.4 5.0 3.1 1.1 3.7 0.5 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.