Jaylen Brown (50 points) égale son record en carrière et met fin à la série des Clippers !

Sur une série de six victoires consécutives, les Clippers recevaient les Celtics et pouvaient compter sur le retour d’Ivica Zubac, absent depuis deux semaines à cause d’une blessure à la cheville. Derrick White (29 points, 7 passes) se charge d’ouvrir le score et Boston compte sur son adresse à longue distance pour rapidement prendre dix points d’avance (19-9).

À cinq minutes de la fin de ce premier acte, Ivica Zubac entre en jeu et il se montre directement avec un contre sur Jaylen Brown (50 points à 18/26 au tir, 6/10 de loin). Pour boucler ce premier quart-temps, Derrick White est victime d’une faute de Kobe Sanders sur un tir à 3-points et l’arrière de Boston effectue un 3/3 sur la ligne. Ainsi, au terme de douze minutes où ils ont tiré à 62% et 50% de loin, les Celtics mènent 42-28.

Pour que les Clippers reviennent dans la partie, John Collins (22 points, 9/10 au tir) réalise un début de match parfait avec un 8/8 au tir pour permettre à Los Angeles de recoller à moins de dix points (61-52). Si les Celtics connaissent un léger coup de mou en attaque, ils compensent en multipliant les lancers francs et mènent toujours au moment de rejoindre les vestiaires (71-63).

Record en carrière égalé pour Jaylen Brown

Cette deuxième mi-temps s’ouvre sur deux paniers de Kawhi Leonard (22 points, 3 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) pour ramener les Clippers à quatre points, mais les Celtics ne plient pas et reprennent dix points d’avance grâce à un tir primé de Derrick White. Dans la foulée, Kris Dunn répond avec deux flèches à longue distance coup sur coup, mais Jaylen Brown en plante une à son tour juste après (90-82). Dès lors, le match devient un concours de tirs à 3-points. Un jeu où les Celtics sont meilleurs que les Clippers puisque les visiteurs mènent 113-99 avant d’entrer dans le dernier acte.

Comme lors du dernier affrontement entre les deux équipes, Derrick Jones Jr. a dû quitter ses coéquipiers prématurément. Dans une lutte pour un ballon qui traîne, Payton Pritchard plonge pour tenter de l’attraper, mais atterrit sur le genou de l’ailier des Clippers. Assisté par l’équipe médicale de Los Angeles pour rejoindre les vestiaires, il n’a pas pu finir la partie.

Cet arrêt de jeu n’enraye pas la bonne dynamique des Celtics et surtout celle de Jaylen Brown. L’ailier de Boston se charge de plier ce match avec un tir de loin, un “lay-up” et un tir à mi-distance. Dans la foulée, Jordan Walsh ajoute un nouveau tir derrière l’arc pour définitivement enterrer les espoirs de victoire des Clippers. Tyronn Lue ouvre son banc pour les cinq dernières minutes de la partie. Jaylen Brown en profite alors pour inscrire un nouveau panier et égaler son record en carrière avec 50 points.

Les Clippers s’inclinent lourdement (115-146) et voient leur série de six victoires consécutives prendre fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record en carrière égalé pour Jaylen Brown. Si, pendant longtemps, les Clippers ont espéré prendre ce match, Jaylen Brown s’est chargé de maintenir son équipe devant. En première mi-temps, le quadruple All-Star inscrit déjà vingt points, mais c’est après la pause qu’il devient intenable. Dans le troisième acte, la star de Boston se montre avec 19 unités en ne manquant qu’un seul tir puis, dans le quatrième quart-temps, il enchaîne avec sept points de suite afin de sceller le sort de cette rencontre. En fin de match, il se permet même d’ajouter un panier supplémentaire pour atteindre la barre des 50 points et égaler son record en carrière. Jaylen Brown a même eu droit à des chants “MVP” en provenance des travées de l’Intuit Dome…

– Le retour d’Ivica Zubac en sortie de banc. Après deux semaines d’absence, Ivica Zubac était de retour sur les terrains. Un retour qu’il a effectué en sortie de banc, une décision prise par le pivot comme l’a confié Tyronn Lue avant la rencontre afin de ne pas perturber le rythme trouvé par les Clippers en son absence puisqu’ils n’ont perdu aucun des six matchs joués sans lui. En 20 minutes, le Croate a été dans le dur avec seulement quatre points à 2/6 au tir et 7 rebonds et n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

– Fin de série pour les Clippers. Après six victoires de rang, les Clippers ont vu leur belle série prendre fin face à un Jaylen Brown inarrêtable, mais aussi une équipe de Boston très adroite à 3-points. Dans le sillage de Jaylen Brown, les Celtics ont tiré à 47% derrière l’arc avec notamment un Anfernee Simons auteur de 15 points en 19 minutes à 5/8 à 3-points. De son côté, Los Angeles n’a pas pu suivre à l’image du duo James Harden – Kawhi Leonard qui a fini la partie avec un 3/14 en cumulé de loin. En plus du match, les Californiens ont également perdu Derrick Jones Jr, touché au genou après un choc avec Payton Pritchard.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.